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31 января 2017
Образование
Завтра у обнинских школ могут выстроиться очереди
Хотя образовательная система первого наукограда построена таким образом, что выбора у людей фактически нет. За каждой школой закреплен свой микрорайон, жители которого имеют преимущественное право перед другими желающими.
Сейчас многие образовательные заведения вышли на новый этап отношений с родителями будущих «первачков» и предлагают обнинцам записать свое чадо в школу, не выходя из дома. Любой желающий может оставить заявку на областном портале образовательных услуг entry.admoblkaluga.ru, некоторые школы даже информируют, что ведут только электронную запись.
Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, родителям здесь не о чем беспокоиться, поскольку бумажного заявления никто не отменял: -Мы все дублируем на бумажном носителе, и даже более того в случае каких-либо разбирательств во внимание принимают именно заявление написанное от руки. Поэтому людям, которые не могут по каким-то причинам записаться черед Интернет не стоит бояться и смело можно идти в школу.
К слову, даже разработчики портала образовательных услуг не гарантируют, что он будет корректно работать со всеми браузерами, хотя в Обнинске отмечают, что технические специалисты стараются очень быстро реагировать на все замечания педагогов.
Так что, несмотря на удобное нововведение, получается, что самым надежным способом попасть в школу все же остается привычное заявление, написанное от руки.
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