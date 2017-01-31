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31 января 2017
Дороги
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
Снегопад на минувшей неделе добавил дорогам поселения дополнительных заносов. Устраняли их постепенно, а потому до ул. Лесной очередь дошла только в концу рабочей пятидневки. Однако убрать всю проезжую часть компания, выполняющая данный муниципальный контракт, оказалась не в состоянии, осилив лишь половину улицы. За вторую часть взялись только сегодня.
Стоит отметить, что дорога значительно уменьшена по проходимости в том числе и по вине самих автовладельцев, которые паркуют транспорт на обочине в дневное время. Снегоуборочным машинам приходится изо дня в день объезжать этот транспорт, в результате чего появляются внушительные снежные завалы.
Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, обращаясь к представителю частной коммунальной компании рекомендовал обратиться за помощью в ГИБДД, чтобы установить владельцев машин долго стоящих на обочине и мешающих уборке.
Кроме того сити-менеджер дал указание своевременно очищать тротуары от наледи, особенно в районах детских образовательных учреждений и поликлиники.
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