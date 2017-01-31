Обнинск
Новости
Обнинские депутаты занялись самокритикой

31 января 2017
Власть


Обнинские депутаты занялись самокритикой

Сегодня состоялось очередное заседание обнинского Горсобрания, на котором народные избранники заслушали отчеты председателей профильных комитетов.

Некоторую неудовлетворенность деятельностью своих коллег выразили председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР и председатель комитета по соцполитике Владимир СВЕТЛАКОВ.

Лев Александрович посетовал на плохую посещаемость заседаний вверенного ему комитета. Она оказалась самой низкой – 56%. И, как он выразился, «кворум был на тонком флажке, и попасть в него удавалось только благодаря совместным заседаниям с другими комитетами».

А Владимир Борисович сказал о целом ряде недоработок своего комитета, среди которых недостаточная активность во взаимодействии с общественными организациями, не до конца проработанное Положение о присуждении премий одаренным детям и не удовлетворительная ситуация с выплатами компенсаций за поднаем жилья учителям и врачам.

Тем не менее, все доклады были приняты к сведению.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 40
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #депутаты, #комитеты, #кворум:


30 января 2017

Депутатская деятельность Надежды РОЖКОВОЙ может закончиться уже завтра
Первое официальное заседание обнинского городского Собрания нового года пройдет во вторник 31 декабря.
30 января 2017

Мэр Обнинска рекомендовал чиновникам быстрее отвечать на вопросы к нему депутатов

Совсем скоро, 17 февраля, в 17:00 в Доме ученых состоится отчет мэра Обнинска Владислава ШАПШИ перед...
31 января 2017

Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На сегодняшнем заседании обнинского Городского Собрания депутаты единогласно проголосовали за досрочное...
30 января 2017

Ради борьбы с коррупцией глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ готов «слить» пьяного друга
В соседнем с Обнинском Боровском районе готовятся к предстоящему общерегиональному тестированию чиновников...
26 января 2017

Обнинским депутатам Заксобрания серьезные вопросы не по зубам?
Мы ругаем народных избранников за политическую аморфность и отсутствие законотворческой инициативы. И...
26 января 2017

В обнинской детской школе искусств № 1 нашли нарушения!
Сегодня на заседании бюджетного комитета председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ рассказал...
27 января 2017

Депутат Фрай предложил отказаться от кондиционеров!
Вчера в рамках очередного комитета обнинские народные избранники обсудили корректировки, которые предлагают...
27 января 2017

Депутаты чуть не вычеркнули работу с населением из своего плана
Депутаты бюджетного комитета утвердили план работы на год. В основном, как следует из названия профильного...
25 января 2017

Депутат Заксобрания Баталова отругала всех, кроме мэра
Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному управлению больше всего внимания его участники уделили...
25 января 2017

Обнинские депутаты сочли, что Краско больше всех похож на дружинника
Вчера на комитете по ЖКУ депутатам предстояло решить один элементарный вопрос: делегировать кого-то из...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.