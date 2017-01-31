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31 января 2017
Власть
Обнинские депутаты занялись самокритикой
Некоторую неудовлетворенность деятельностью своих коллег выразили председатель комитета по экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР и председатель комитета по соцполитике Владимир СВЕТЛАКОВ.
Лев Александрович посетовал на плохую посещаемость заседаний вверенного ему комитета. Она оказалась самой низкой – 56%. И, как он выразился, «кворум был на тонком флажке, и попасть в него удавалось только благодаря совместным заседаниям с другими комитетами».
А Владимир Борисович сказал о целом ряде недоработок своего комитета, среди которых недостаточная активность во взаимодействии с общественными организациями, не до конца проработанное Положение о присуждении премий одаренным детям и не удовлетворительная ситуация с выплатами компенсаций за поднаем жилья учителям и врачам.
Тем не менее, все доклады были приняты к сведению.
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