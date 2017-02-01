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Жительнице Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу фотоаппарата

1 февраля 2017
Криминал


Жительнице Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу фотоаппарата

В полицию Обнинска поступило заявлением о краже из квартиры фотоаппарата стоимостью более девяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в результате которых установили причастность к этому преступлению 44-летней женщины. Она была задержана и доставлена в дежурную часть.

Как установлено следствием, злоумышленница, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовалась тем, что он заснул, забрала с собой его фотоаппарат. В дальнейшем она продала похищенное имущество, а деньги потратила на табачные изделия и продукты.

Женщина дала признательные показания и созналась в содеянном. По действующему законодательству ей грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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