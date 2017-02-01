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1 февраля 2017
Криминал
Жительнице Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу фотоаппарата
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в результате которых установили причастность к этому преступлению 44-летней женщины. Она была задержана и доставлена в дежурную часть.
Как установлено следствием, злоумышленница, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовалась тем, что он заснул, забрала с собой его фотоаппарат. В дальнейшем она продала похищенное имущество, а деньги потратила на табачные изделия и продукты.
Женщина дала признательные показания и созналась в содеянном. По действующему законодательству ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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