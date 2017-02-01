|
1 февраля 2017
Резонанс
Противники строительства очередного храма ищут единомышленников
Шумиха вокруг новости о строительстве еще одного храма в Старом городе пока не затихает.
Впрочем, вполне вероятно, что она еще толком и не началась.
Так, например, сегодня в нашу редакцию обратилась местная жительница Светлана КУЗЬМИЧЕВА, которая встала на сторону тех, кто выступает против появления святыни в конкретно указанном месте.
- Я думаю, если хотят сохранить память о наших физиках-ядерщиках, надо более активно работать с образовательным сектором Обнинска: экскурсии в ФЭИ, на АЭС. Также можно в памятные даты в школах организовывать беседы. И еще много чего можно предпринять, чтобы достучаться до молодых сердец, которые передадут эти имена дальше. А храму там не место, - высказалась Светлана.
Горожанка добавила, что, по ее мнению, в Обнинске и без того немало храмов. Тем более, как пояснила женщина, еще один уже строится в Старом городе. Светлана отметила: несмотря на то, что не является жительницей Старого города, она планирует выйти на связь с протестующими, чтобы поставить свою подпись в необходимом документе. К этому же она призывает всех неравнодушных к данному вопросу горожан.
Просмотров: 296
Последние новости из рубрики «Резонанс» и по тэгам #храм, #старый город, #фэи, #протест:
27 января 2017
Депутат Фрай предложил отказаться от кондиционеров!
Вчера в рамках очередного комитета обнинские народные избранники обсудили корректировки, которые предлагают
19 января 2017
Сити-менеджер Боровска Михаил Климов следит за горожанами
Вид из окна главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА достаточно ограничен: слева – здание районного
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов. Одной из тем к обсуждению
11 января 2017
«Росреестр» не давал указаний МФЦ приостанавливать работу по предоставлению услуг кадастра
Своя версия причин приостановки приема документов по услугам Росреестра в обнинском МФЦ появилась и у
27 декабря 2016
Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
В ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении депутата обнинского Горсобрания Надежды РОЖКОВОЙ
16 декабря 2016
Жители Киевской намерены пожаловаться мэру и прокурору
Не так давно журналисты нашего портала рассказывали о жителях аварийных домов, расположенных на улице
16 декабря 2016
Клиенты обнинского «Атака» уже месяц ходят под обваливающимся потолком!
Ровно месяц назад наши журналисты рассказывали о том, что в супермаркете «Атак», расположенном на проспекте
16 декабря 2016
Мошенники достали обнинцев письмами от «Сбербанка»
Уже несколько раз еженедельник «ВЫ и МЫ» рассказывал о том, как предприимчивые дельцы «разводят» клиентов
6 декабря 2016
Обнинские дворы утопают в снегу
Несмотря на то, что с начала календарной зимы прошла всего лишь неделя, состояние большинства дворов
4 декабря 2016
Рабочую неделю обнинские чиновники встретят в обновленном здании
В преддверия самого любимого праздника россиян, улицы наукограда засияли разноцветными огнями. Праздничное
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
Лента новостей
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
31 января 2017
В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике
Мечта...
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное...
30 января 2017
Пенсионер сгорел в собственном доме!
Как...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.