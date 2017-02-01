Обнинск
Новости
Противники строительства очередного храма ищут единомышленников

1 февраля 2017
Резонанс


Противники строительства очередного храма ищут единомышленников

Шумиха вокруг новости о строительстве еще одного храма в Старом городе пока не затихает.

Впрочем, вполне вероятно, что она еще толком и не началась.

Так, например, сегодня в нашу редакцию обратилась местная жительница Светлана КУЗЬМИЧЕВА, которая встала на сторону тех, кто выступает против появления святыни в конкретно указанном месте.

- Я думаю, если хотят сохранить память о наших физиках-ядерщиках, надо более активно работать с образовательным сектором Обнинска: экскурсии в ФЭИ, на АЭС. Также можно в памятные даты в школах организовывать беседы. И еще много чего можно предпринять, чтобы достучаться до молодых сердец, которые передадут эти имена дальше. А храму там не место, - высказалась Светлана.

Горожанка добавила, что, по ее мнению, в Обнинске и без того немало храмов. Тем более, как пояснила женщина, еще один уже строится в Старом городе. Светлана отметила: несмотря на то, что не является жительницей Старого города, она планирует выйти на связь с протестующими, чтобы поставить свою подпись в необходимом документе. К этому же она призывает всех неравнодушных к данному вопросу горожан.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 296
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Резонанс» и по тэгам #храм, #старый город, #фэи, #протест:


27 января 2017

Депутат Фрай предложил отказаться от кондиционеров!
Вчера в рамках очередного комитета обнинские народные избранники обсудили корректировки, которые предлагают...
19 января 2017

Сити-менеджер Боровска Михаил Климов следит за горожанами
Вид из окна главы администрации Боровска Михаила КЛИМОВА достаточно ограничен: слева – здание районного...
18 января 2017

В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов. Одной из тем к обсуждению...
11 января 2017

«Росреестр» не давал указаний МФЦ приостанавливать работу по предоставлению услуг кадастра
Своя версия причин приостановки приема документов по услугам Росреестра в обнинском МФЦ появилась и у...
27 декабря 2016

Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
В ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении депутата обнинского Горсобрания Надежды РОЖКОВОЙ...
16 декабря 2016

Жители Киевской намерены пожаловаться мэру и прокурору
Не так давно журналисты нашего портала рассказывали о жителях аварийных домов, расположенных на улице...
16 декабря 2016

Клиенты обнинского «Атака» уже месяц ходят под обваливающимся потолком!
Ровно месяц назад наши журналисты рассказывали о том, что в супермаркете «Атак», расположенном на проспекте...
16 декабря 2016

Мошенники достали обнинцев письмами от «Сбербанка»
Уже несколько раз еженедельник «ВЫ и МЫ» рассказывал о том, как предприимчивые дельцы «разводят» клиентов...
6 декабря 2016

Обнинские дворы утопают в снегу
Несмотря на то, что с начала календарной зимы прошла всего лишь неделя, состояние большинства дворов...
4 декабря 2016

Рабочую неделю обнинские чиновники встретят в обновленном здании
В преддверия самого любимого праздника россиян, улицы наукограда засияли разноцветными огнями. Праздничное...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.