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1 февраля 2017
Политика
Геннадий СКЛЯР: «Первые продвижения в решении проблем КБ №8 уже есть!»
Очередную пресс-конференцию в областном центре провел депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.
Среди новостей, которые особо отметили калужские «акулы пера» стало строительство в Обнинске частной многофункциональной детской больницы, старт которого анонсировал Геннадий Иванович.
Учитывая, что самым главным предвыборным обещанием Скляра было наведение порядка в КБ8, которое многие годы ждут обнинцы, журналисты портала Obninsk.Name, сегодня связались с депутатом по телефону, и открыто спросили у парламентария, что сделано в этом направлении?
- Сейчас вопросом КБ 8 мы занимаемся вместе с ФМБА и первые продвижения уже есть, - это новые машины «Скорой помощи» и молодые врачи, - заверил Скляр, - это первые ласточки того, что мы начинаем привлекать внимание ФМБА к Обнинску и клинике.
И следующие шаги в вопросе улучшения качества медицинского обслуживания, по словам Геннадия Скляра, обнинцы увидят уже в этом году.
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