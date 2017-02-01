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1 февраля 2017
МЧС
Жительницу Обнинска «вытащили с того света»
На этой неделе обнинские спасатели реально спасли от смерти жительницу города.
Пожилой одинокой женщине стало плохо, и она вызвала скорую, но открыть дверь медикам не сумела – внезапно заклинило дверной замок. Сердечный приступ усугублялся, и счет уже шел на минуты. Пациентка упала в коридоре и уже не могла встать. И если бы не спасатели, которые прибыли на место буквально в считанные минуты, женщине могла бы уже и не понадобиться помощь.
Однако эта история завершилась благополучно. Спасатели очень быстро вскрыли дверь, а врачи профессионально оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни пенсионерки уже ничего не угрожает.
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