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Жительницу Обнинска «вытащили с того света»

1 февраля 2017
МЧС


Жительницу Обнинска «вытащили с того света»

На этой неделе обнинские спасатели реально спасли от смерти жительницу города.

Пожилой одинокой женщине стало плохо, и она вызвала скорую, но открыть дверь медикам не сумела – внезапно заклинило дверной замок. Сердечный приступ усугублялся, и счет уже шел на минуты. Пациентка упала в коридоре и уже не могла встать. И если бы не спасатели, которые прибыли на место буквально в считанные минуты, женщине могла бы уже и не понадобиться помощь.

Однако эта история завершилась благополучно. Спасатели очень быстро вскрыли дверь, а врачи профессионально оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни пенсионерки уже ничего не угрожает.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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