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Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси

1 февраля 2017
Социалка


Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси

В последнее время жители Обнинска стали все больше выражать недовольство работой городского социального такси.

Многие не могут туда дозвониться, и вынуждены обращаться за помощью к сотрудникам МЧС.

Так, вчера в 19.10 обнинские спасатели перевозили из больницы домой на своей специализированной машине инвалида-колясочника. Мужчине нужно было как-то добраться на улицу Курчатова из неврологического отделения КБ № 8, расположенного в Старом городе.

Заниматься подобного рода помощью спасатели вообще не обязаны, но они относятся к людям более гуманно, чем наши социальные службы. Поэтому и не могут отказать.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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