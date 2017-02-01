|
1 февраля 2017
Социалка
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
Многие не могут туда дозвониться, и вынуждены обращаться за помощью к сотрудникам МЧС.
Так, вчера в 19.10 обнинские спасатели перевозили из больницы домой на своей специализированной машине инвалида-колясочника. Мужчине нужно было как-то добраться на улицу Курчатова из неврологического отделения КБ № 8, расположенного в Старом городе.
Заниматься подобного рода помощью спасатели вообще не обязаны, но они относятся к людям более гуманно, чем наши социальные службы. Поэтому и не могут отказать.
Просмотров: 184
Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #инвалиды, #соцслужбы, #соцтакси:
31 января 2017
Объявлен конкурс на должность директора «Милосердия»!
На сайте администрации появилось объявление о конкурсе на должность руководителя обнинского центра «Милосердие».
30 января 2017
Обнинским пенсионерам снова «зажали» деньги на капремонт
Похоже, ситуация прошлого года, когда пожилые льготники больше семи месяцев ждали компенсационных выплат
24 января 2017
Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения
В Обнинске два предприятия с похожей судьбой, которые занимаются социальной поддержкой детей: «Доверие»
24 января 2017
Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа социальной поддержки медиков и учителей вновь встала на повестке дня у депутатов, входящих
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По данным регионального отделения Пенсионного фонда России выплату в пять тысяч рублей, которую правительство
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На протяжении нескольких лет в Обнинске сложилась хорошая традиция, в канун Нового года дарить живые
22 декабря 2016
В Обнинске нашли работу для 30 инвалидов
В обнинском Центре занятости населения подвели итоги уходящего 2016 года. И самым печальным оказалось
15 декабря 2016
Обнинские волонтеры ищут единомышленников!
Новый год уже не за горами. А это значит, что пришло время готовить подарки. Именно этим занялись обнинские
14 декабря 2016
В Обнинске стали меньше претендовать на «льготное» жилье?
В наукограде продолжают действовать такие социальные программы, как «Жилье в кредит» и «Компенсация за
12 декабря 2016
В Обнинске наградили самые доброжелательные к инвалидам организации
Планерка мэра наукограда Владислава ШАПШИ сегодня началось с награждения победителей конкурса на самую
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
Лента новостей
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
31 января 2017
В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике
Мечта...
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное...
30 января 2017
Пенсионер сгорел в собственном доме!
Как...
30 января 2017
В обнинской школе №16 целый класс собираются закрыть на карантин!
Если...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.