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1 февраля 2017
Силовики
Сегодня в Обнинске назначен начальник полиции
Приказом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области на должность начальника ОМВД России по Боровскому району назначен полковник полиции Александр Валерьевич КУЛИГИН.
Обнинский отдел полиции возглавит полковник полиции Александр Александрович КУДРЯШОВ.
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