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Сегодня в Обнинске назначен начальник полиции

1 февраля 2017
Силовики


Сегодня в Обнинске назначен начальник полиции

Сегодня руководитель УМВД по Калужской области генерал-майор Сергей ПЛАХИХ произвел ряд назначений.

Приказом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области на должность начальника ОМВД России по Боровскому району назначен полковник полиции Александр Валерьевич КУЛИГИН.

Обнинский отдел полиции возглавит полковник полиции Александр Александрович КУДРЯШОВ.

Более подробно рассказать о профессиональной деятельности новых руководителей, а так же об их послужном списке в пресс-службе областного УМВД журналистам пообещали чуть позже.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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