Сегодня в Обнинске назначен начальник полиции

На должность начальника ОМВД по г. Обнинску претендует уже один кандидат

Обнинский отдел полиции возглавит полковник полиции Александр Александрович КУДРЯШОВ. Более подробно рассказать о профессиональной деятельности новых руководителей, а так же об их послужном списке в пресс-службе областного УМВД журналистам пообещали чуть позже.