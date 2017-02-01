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Жителей деревень Белкино и Кабицыно спросят в марте, хотят ли те жить в Обнинске

1 февраля 2017
Общество


Жителей деревень Белкино и Кабицыно спросят в марте, хотят ли те жить в Обнинске

Вопрос с расширением границ Обнинска за счет территории нескольких деревень Боровского района, наконец, приобрел цифровые очертания.

Напомним, что деревни Белкино, Кабицыно, Маланьино и Мишково могут войти в состав наукограда лишь по желанию жителей и после проведения соответствующего мини-«референдума».

Однако опрашивать население боровские власти совсем не спешили. На днях состоялась очередная встреча обнинского и боровского руководства, по результатам которой стало известно, что мнение народа по поводу смены «места жительства» чиновники должны узнать до 19 марта.

Как сообщил спикер обнинского Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, боровских депутатов беспокоит судьба лесного массива, расположенного за ИАТЭ в сторону Балабанова. А потому мэр Обнинска Владислав ШАПША обратился в Горсобрание с просьбой принять решение, согласно которому после расширения границ наукограда и при последующем проведении мероприятий по зонированию территории данный лес отнесли бы к зонам Р1 (городской лесопарк) и Р2 (рекреационные объекты: скверы, парки и бульвары).

Данное предложение единогласно одобрили депутаты, прикрыв его формулировкой «О мерах реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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