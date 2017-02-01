|
1 февраля 2017
Общество
Жителей деревень Белкино и Кабицыно спросят в марте, хотят ли те жить в Обнинске
Напомним, что деревни Белкино, Кабицыно, Маланьино и Мишково могут войти в состав наукограда лишь по желанию жителей и после проведения соответствующего мини-«референдума».
Однако опрашивать население боровские власти совсем не спешили. На днях состоялась очередная встреча обнинского и боровского руководства, по результатам которой стало известно, что мнение народа по поводу смены «места жительства» чиновники должны узнать до 19 марта.
Как сообщил спикер обнинского Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, боровских депутатов беспокоит судьба лесного массива, расположенного за ИАТЭ в сторону Балабанова. А потому мэр Обнинска Владислав ШАПША обратился в Горсобрание с просьбой принять решение, согласно которому после расширения границ наукограда и при последующем проведении мероприятий по зонированию территории данный лес отнесли бы к зонам Р1 (городской лесопарк) и Р2 (рекреационные объекты: скверы, парки и бульвары).
Данное предложение единогласно одобрили депутаты, прикрыв его формулировкой «О мерах реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду».
Просмотров: 312
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #опрос, #расширениеобнинска, #границы:
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В Балабанове глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ посоветовал горожанам забрать домой бродячих собак.
26 января 2017
Жители Обнинска начали экономить на бане
С января текущего года обнинское муниципальное предприятие «Оздоровительные бани» повысило тарифы на
27 января 2017
Реклама наркотиков «висит» на одном и том же месте уже несколько месяцев
Реклама наркотиков в Обнинске особенно массово стала появляться еще в прошлом году. Наркоторговцы рисуют
25 января 2017
Обнинские пешеходы расстраивают инспекторов ГИБДД
В Обнинске растет число пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Как проинформировали в ОГИБДД
24 января 2017
Обнинец может отправиться за решетку за повторное пьяное вождение
Сотрудниками обнинской полиции возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1985 года рождения.
25 января 2017
Дольщики СУ-155 снова готовят плакаты на митинг!
4 февраля в 10:00 дольщики «СУ-155» снова выйдут на митинг на стройплощадку. Как рассказала нашему порталу
23 января 2017
Публичные слушания о строительстве храма прошли с очередным скандалом! (+видео)
Сегодня в ДК ФЭИ состоялись публичные слушания, в рамках которых общественности предстояло решить судьбу
19 января 2017
В Обнинске нерадивого отца заставили убирать снег
Недавно в Обнинске начал убирать улицы от снега злостный алиментщик, задолжавший своему ребенку более
19 января 2017
Пропавшего жителя Обнинска могли убить
Напомним, что несколько дней без вести пропал житель наукограда Александр МАЗНИЦИН. 6 января мужчина
16 января 2017
В Обнинске открыто торгуют спиртосодержащей продукцией
Громкая волна пострадавших от злополучной «Боярки» пронеслась накануне Нового года. Тогда Роспотребнадзор
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Силовики
19 января 2017
Обнинскую миграционную службу вновь возглавила женщина
Лента новостей
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
31 января 2017
В Обнинске появится центр по тяжелой атлетике
Мечта...
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное...
30 января 2017
Пенсионер сгорел в собственном доме!
Как...
30 января 2017
В обнинской школе №16 целый класс собираются закрыть на карантин!
Если...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1125
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2414
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.