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В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют

1 февраля 2017
Общество


В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют

В Балабанове глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ посоветовал горожанам забрать домой бродячих собак.

Это предложение прозвучало после того, как на жалобу жителей о постоянном присутствии на муниципальном рынке стаи животных, директор МУП «ЦОН» ответил, что это непростая задача, поскольку мнения продавцов на рынке разделились: одни требуют убрать бездомных собак, другие ежедневно их подкармливаю.

Такой невнятной позицией начальник многофункционального центра только подзадорил градоначальника, который сначала поинтересовался, кто на рынке хозяин (МУП или продавцы?), а потом произнес:

- Если там такие сердобольные граждане, то пусть заберут этих собак себе домой или на дачи, и там кормят хоть каждый день окорочками! А перед вами ставлю задачу собак с рынка убрать. Обратитесь в специализированную компанию, пусть отловят и отправят в приют.

Заметим, что бездомные собаки – постоянные обитатели балабановских рынков, как муниципального, так и частного. В настоящее время опекающие их торговцы обустроили им уголок и регулярно подкармливают. Пока агрессивных действий в сторону посетителей рынка животные не проявляли, однако от этого они не перстали быть потенциально опасными.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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