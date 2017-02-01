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1 февраля 2017
Общество
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
Это предложение прозвучало после того, как на жалобу жителей о постоянном присутствии на муниципальном рынке стаи животных, директор МУП «ЦОН» ответил, что это непростая задача, поскольку мнения продавцов на рынке разделились: одни требуют убрать бездомных собак, другие ежедневно их подкармливаю.
Такой невнятной позицией начальник многофункционального центра только подзадорил градоначальника, который сначала поинтересовался, кто на рынке хозяин (МУП или продавцы?), а потом произнес:
- Если там такие сердобольные граждане, то пусть заберут этих собак себе домой или на дачи, и там кормят хоть каждый день окорочками! А перед вами ставлю задачу собак с рынка убрать. Обратитесь в специализированную компанию, пусть отловят и отправят в приют.
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