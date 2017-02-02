|
2 февраля 2017
Социалка
Пенсионеры сами подсказывают обнинской соцзащите, как решить их проблемы!
Компенсация за оплату капитального ремонта полагается одиноким пенсионерам или пожилой паре, достигших возраста 70 лет.
Старики этого возраста получат обратно половину сумму, уплаченную за данную графу. Те, кому исполнилась 80 лет, могут рассчитывать на стопроцентную «скидку».
Все эти тонкости вчера объясняли в Клубе ветеранов чиновники и специалисты администрации пожилым обнинцам.
Однако оказалось, несмотря на то, что данная компенсация выплачивается уже год, знали о не единицы из полного зала собравшихся посетителей Клуба ветеранов.
Идею, как лучше их оповещать, чиновникам подкинули сами пенсионеры, предложив печатать все коммунальные нововведения и информацию о положенных бонусах от государства на квитанциях.
Начальник Управления соцзащиты Владимир ЖАРСКИЙ пообещал проработать такую возможность со специалистами администрации.
Просмотров: 204
Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #социалка, #пенсионеры, #капремонт:
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В последнее время жители Обнинска стали все больше выражать недовольство работой городского социального
31 января 2017
Объявлен конкурс на должность директора «Милосердия»!
На сайте администрации появилось объявление о конкурсе на должность руководителя обнинского центра «Милосердие».
30 января 2017
Обнинским пенсионерам снова «зажали» деньги на капремонт
Похоже, ситуация прошлого года, когда пожилые льготники больше семи месяцев ждали компенсационных выплат
24 января 2017
Пока директор «Милосердия» сокращает штат, руководитель «Доверия» выбивает деньги для учреждения
В Обнинске два предприятия с похожей судьбой, которые занимаются социальной поддержкой детей: «Доверие»
23 января 2017
В Обнинске самая низкая собираемость взносов за капремонт
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области подвел итоги ушедшего года. По оценкам
24 января 2017
Депутаты не исключают возможность модернизации программы за поднаем жилья
Программа социальной поддержки медиков и учителей вновь встала на повестке дня у депутатов, входящих
18 января 2017
Из-за ошибки в программе обнинская пенсионерка осталась без денег
По данным регионального отделения Пенсионного фонда России выплату в пять тысяч рублей, которую правительство
30 декабря 2016
Многодетные семьи могут получить елку в подарок
На протяжении нескольких лет в Обнинске сложилась хорошая традиция, в канун Нового года дарить живые
22 декабря 2016
Обнинская полиция призывает жителей в период новогодних праздников сохранять бдительность
Обнинские полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников не исключены факты мошенничества
22 декабря 2016
В Обнинске нашли работу для 30 инвалидов
В обнинском Центре занятости населения подвели итоги уходящего 2016 года. И самым печальным оказалось
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Происшествия
23 января 2017
Участники аварии бросили умирать мужчину на дороге
Лента новостей
2 февраля 2017
Положений о премиях одаренным детям станет три?
Обнинские...
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более...
2 февраля 2017
Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто
О...
2 февраля 2017
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские...
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1126
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.