Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто

О том, что автомобили заполонили весь город, не говорил разве что ленивый.На днях в администрации города даже заявили, что найдут управу на водителей, мешающих уборке территорий. На это автомобилисты отреагировали достаточно горячо и большинство из них готово парковать своих железных коней по правилам, но иногда сделать это попросту невозможно.Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name обратился возмущенный обнинец Александр Н., который утром был в городской больнице с ребенком. Чтобы успеть вовремя, мужчина решил не полагаться на общественный транспорт, а воспользоваться личным.- Я знаю, что рядом с больницей на проспекте Ленина есть специальная стоянка для тех, кто приезжает в больницу, и я всегда, как и положено, оставляю машину там, но сегодня я думал, что останусь без машины, - рассказывает мужчина.Дело в том, что при въезде на парковку водителей встречает увесистая глыба, которую задевают все въезжающие автомобили.-Невооруженным глазом видно, что чистить эту стоянку даже не пытались, - уверяет обнинец.- Мне все-равно кто отвечает за уборку этой территории: МПКХ, руководство больницы или частник. Но почему я должен гробить свою машину?Возмущения мужчины вполне справедливы. Ведь если обнинцев хотят приучить цивилизованно оставлять свои авто, не заезжая на территорию больничного городка, должны быть созданы условия.А если заниматься этим никто не хочет, то в чем можно обвинить автомобилистов, не желающих ломать свои машины?