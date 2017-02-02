|
2 февраля 2017
Дороги
Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто
На днях в администрации города даже заявили, что найдут управу на водителей, мешающих уборке территорий. На это автомобилисты отреагировали достаточно горячо и большинство из них готово парковать своих железных коней по правилам, но иногда сделать это попросту невозможно.
Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name обратился возмущенный обнинец Александр Н., который утром был в городской больнице с ребенком. Чтобы успеть вовремя, мужчина решил не полагаться на общественный транспорт, а воспользоваться личным.
- Я знаю, что рядом с больницей на проспекте Ленина есть специальная стоянка для тех, кто приезжает в больницу, и я всегда, как и положено, оставляю машину там, но сегодня я думал, что останусь без машины, - рассказывает мужчина.
Дело в том, что при въезде на парковку водителей встречает увесистая глыба, которую задевают все въезжающие автомобили.
-Невооруженным глазом видно, что чистить эту стоянку даже не пытались, - уверяет обнинец.- Мне все-равно кто отвечает за уборку этой территории: МПКХ, руководство больницы или частник. Но почему я должен гробить свою машину?
Возмущения мужчины вполне справедливы. Ведь если обнинцев хотят приучить цивилизованно оставлять свои авто, не заезжая на территорию больничного городка, должны быть созданы условия.
А если заниматься этим никто не хочет, то в чем можно обвинить автомобилистов, не желающих ломать свои машины?
Просмотров: 495
Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #уборка снега, #парковка, #больница:
2 февраля 2017
В Обнинске соседи подрались из-за снега
Конфликт произошел в одном из садовых обществ. Мужчина убирал на своем участке снег, когда заметил, что
30 января 2017
Дороги Калужской области не порадовали общественников
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» провел анализ зависимости ДТП от
30 января 2017
Глава администрации пообещал найти управу на автомобилистов
Отчет о проделанной работе в вопросе уборки территорий от снега на еженедельной планерке главы администрации,
30 января 2017
«Рулить» «Парконом» будет муниципалитет!
В Госдуме в первом чтении готовится принятие законопроекта, который предоставляет право региону и муниципалитету
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В соседнем с Обнинском Балабанове вторую неделю не могут очистить от снега одну из центральных улиц.
27 января 2017
Мужчине дали реальный срок за пьяное вождение
Жесткое наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения получил на днях житель
26 января 2017
Латать ямы этой зимой дорожникам не дают морозы
Неприятным сюрпризом для обнинских автомобилистов стало появление ям на пересечении дорожного полотна
27 января 2017
Жители поселка Обнинское смеются над чиновниками
Недавно обнинские депутаты, входящие в состав комитета по ЖКУ, отметили, как замечательно в поселке Обнинское
25 января 2017
Депутат Заксобрания Баталова отругала всех, кроме мэра
Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному управлению больше всего внимания его участники уделили
25 января 2017
Дмитрий Заеленков испугался, что его примут за сумасшедшего
Накануне обнинские депутаты вместе с представителями администрации в очередной раз обсудили уборку снега
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Происшествия
23 января 2017
Участники аварии бросили умирать мужчину на дороге
Лента новостей
2 февраля 2017
Положений о премиях одаренным детям станет три?
Обнинские...
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более...
2 февраля 2017
Пенсионеры сами подсказывают обнинской соцзащите, как решить их проблемы!
Компенсация...
2 февраля 2017
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские...
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1126
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.