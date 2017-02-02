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Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто

2 февраля 2017
Дороги


Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто

О том, что автомобили заполонили весь город, не говорил разве что ленивый.

На днях в администрации города даже заявили, что найдут управу на водителей, мешающих уборке территорий. На это автомобилисты отреагировали достаточно горячо и большинство из них готово парковать своих железных коней по правилам, но иногда сделать это попросту невозможно.

Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name обратился возмущенный обнинец Александр Н., который утром был в городской больнице с ребенком. Чтобы успеть вовремя, мужчина решил не полагаться на общественный транспорт, а воспользоваться личным.

- Я знаю, что рядом с больницей на проспекте Ленина есть специальная стоянка для тех, кто приезжает в больницу, и я всегда, как и положено, оставляю машину там, но сегодня я думал, что останусь без машины, - рассказывает мужчина.

Дело в том, что при въезде на парковку водителей встречает увесистая глыба, которую задевают все въезжающие автомобили.

-Невооруженным глазом видно, что чистить эту стоянку даже не пытались, - уверяет обнинец.- Мне все-равно кто отвечает за уборку этой территории: МПКХ, руководство больницы или частник. Но почему я должен гробить свою машину?

Возмущения мужчины вполне справедливы. Ведь если обнинцев хотят приучить цивилизованно оставлять свои авто, не заезжая на территорию больничного городка, должны быть созданы условия.
А если заниматься этим никто не хочет, то в чем можно обвинить автомобилистов, не желающих ломать свои машины?

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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