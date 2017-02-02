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Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы

2 февраля 2017
Криминал


Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы

Обнинские полицейские возбудили уголовное дело в отношение 48-летнего жителя Малоярославца за незаконное хранение наркотических средств.

Он был задержан за административное нарушение в одном из баров наукограда, и в ходе личного досмотра в кармане его куртки был обнаружен сверток с порошком.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в сверке находилось наркотическое вещество общей массой 0.39 граммов.

По действующему законодательству, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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