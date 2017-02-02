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2 февраля 2017
Криминал
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские полицейские возбудили уголовное дело в отношение 48-летнего жителя Малоярославца за незаконное хранение наркотических средств.
Он был задержан за административное нарушение в одном из баров наукограда, и в ходе личного досмотра в кармане его куртки был обнаружен сверток с порошком.
Проведенная экспертиза подтвердила, что в сверке находилось наркотическое вещество общей массой 0.39 граммов.
По действующему законодательству, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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