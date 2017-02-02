В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа

Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом наукограде постоянно заверяет, что они не покладая рук работают над сокращением времени обслуживания клиентов, ситуация не меняется.Так, вчера в помещении центра на улице Долгиниской люди больше часа ждали, когда же операционистки займутся их вопросом.- Еще можно понять, когда много народу в помещении, все мы люди, - негодовали горожане, - но когда в зале никого нет, а ты уже час стоишь в очереди, и не понимаешь, когда тебя вызовут, это просто какой-то беспредел.Не хватало в этот раз и обслуживающего персонала, в зале работало всего лишь четыре окна. Но больше всего возмущало обнинцев отсутствие того, кому можно было задать вопрос: сколько еще ждать надо?При этом милые девушки, пробегающие по своим делам, стандартно отвечали людям, что рабочий день руководителя подразделения уже закончен, а время ожидания в Центре составляет пятнадцать минут. Естественно, последнее вообще не соответствовало действительности.При этом, если верить информации на талончике, то ждать людям вообще не пришлось. В обнинском МФЦ решили побить все рекорды и обещали принять двадцать человек за ноль минут.Вероятно, такое рвение сотрудники демонстрируют только на бумаге, чтобы высокое начальство не ругало их за медлительность. Хотя намного честнее по отношению к людям было бы писать реальное время ожидания, чтобы каждый сам решал готов он часами сидеть в очереди или нет.К слову, с доступной информацией в обнинском МФЦ вообще беда. Девушка, которая должна встречать посетителей на ресепшене, почему-то заканчивает свою работу задолго до закрытия Центра. Поэтому посетителям МФЦ приходится только уповать на благосклонность фортуны, что их примут и что услугу необходимую им оказывают в обнинском Центре. Потому что спросить об этом им не у кого.