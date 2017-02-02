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В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!

2 февраля 2017
Экология


В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!

Более 74 тонн опасной кукурузы на днях доставили на одно из предприятий Боровского района.

Об этом сообщает областное Управление Россельхознадзора, специалисты которого и проводили исследование представителя злакового семейства.

Выяснилось, что в привезенной кукурузе находился опасный сорняк - амброзия полыннолистная. Ее стержневой корень уходит в почву на несколько метров, а в высоту достигает до 180 сантиметров. Но самое главное, что сорняк нещадно обеднят почву, высасывая из нее фосфор и азот. После чего среда становится абсолютно непригодной для выращивания каких-либо культур.

Кстати, амброзия опасна и для людей, страдающих аллергией.

В настоящее время вся партия зараженной кукурузы отправлена на переработку, в результате которой будет уничтожен не только сам сорняк, но и всего его семена.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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