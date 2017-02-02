|
2 февраля 2017
Образование
Положений о премиях одаренным детям станет три?
Обнинские депутаты намерены «модернизировать» положение о премиях одаренным детям.
Об этом заявил председатель социального комитета Владимир СВЕТЛАКОВ. Как пояснил он, комиссия, которая будет работать с этим положением, уже создана. Возглавил ее депутат и директор гимназии Александр СУХАРЕВ.
- Сейчас мы начнем принимать новые заявки на премии. Поэтому уже в феврале необходимо провести эту работу. Возможно, положений станет три, - предположил Светлаков.
Просмотров: 120
Последние новости из рубрики «Образование» и по тэгам #премии, #горсобрание, #одаренные дети:
31 января 2017
Завтра у обнинских школ могут выстроиться очереди
Первого февраля стартует запись детей в первые классы, поэтому родители будущих школьников уже готовы
26 января 2017
К ведению электронных дневников в школах есть много претензий
В этом учебном году выставление оценок по сети осложнилось еще и тем, что школам надо было перейти на
25 января 2017
Директор ДК ФЭИ подался из культуры в спорт и дружину
Начало года для обнинских депутатов ознаменовалась кадровыми рокировками. К примеру, для директора ДК
12 января 2017
В Обнинске зарегистрировали двойню
В Обнинске в первый рабочий день нового 2017 года в ЗАГСе было зарегистрировано рождение двойняшек: мальчика
9 января 2017
Обнинских школьников призывают учиться, несмотря на холода
Сегодня у учеников двух обнинских школ №5 и №12 стартовали занятия третьей четверти. Учитывая, что в
9 января 2017
Большинство обнинских школ заработают завтра
Сегодня новая учебная четверть началась в двух школах города: №5 и №12. Как рассказала начальник Управления
9 января 2017
В Обнинске начали готовить юных инженеров
Как стало известно на прошедшем заседании регионального правительства, в ближайшее время на территории
31 декабря 2016
В новый год в Обнинске заболело много детей
Сегодня обнинским диспетчерам системы 112 целый день звонят с просьбами вызвать скорую помощь. В городе
30 декабря 2016
Полицейские рассказали директорам учебных заведений о Правилах перевозки детей
В местной администрации прошла встреча сотрудниковМВД с организаторами пассажирских перевозок и директорами
27 декабря 2016
Александр Трушков планирует принять участие в довыборах депутата Горсобрания
В эти минуты одному из депутатов обнинского городского Собрания Надежде РОЖКОВОЙ суд выносит свой приговор.
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
24 января 2017
После статьи в газете в сиротский дом в «Молодежном» нагрянула комиссия
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказала
Самое читаемое
Транспорт
20 января 2017
Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Происшествия
23 января 2017
Участники аварии бросили умирать мужчину на дороге
Лента новостей
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более...
2 февраля 2017
Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто
О...
2 февраля 2017
Пенсионеры сами подсказывают обнинской соцзащите, как решить их проблемы!
Компенсация...
2 февраля 2017
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские...
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
31 января 2017
Балабановские автовладельцы мешают уборке дорог от снега
В...
31 января 2017
Владимир Викулин поблагодарил Надежду Рожкову
На...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1126
Недвижимость
2812
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.