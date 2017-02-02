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Положений о премиях одаренным детям станет три?

2 февраля 2017
Образование


Положений о премиях одаренным детям станет три?

Обнинские депутаты намерены «модернизировать» положение о премиях одаренным детям.

Об этом заявил председатель социального комитета Владимир СВЕТЛАКОВ. Как пояснил он, комиссия, которая будет работать с этим положением, уже создана. Возглавил ее депутат и директор гимназии Александр СУХАРЕВ.

- Сейчас мы начнем принимать новые заявки на премии. Поэтому уже в феврале необходимо провести эту работу. Возможно, положений станет три, - предположил Светлаков.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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