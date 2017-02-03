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3 февраля 2017
Социалка
Елена Корнилова забыла, что она депутат?
Если раньше на них могли рассчитывать пенсионеры, начиная с 70 лет, то теперь, чтобы получить три тысячи рублей от города, нужно умудриться дожить до 90-летия.
Газета нашего издательства «Неделя Обнинска» уже прогнозировала, что такой «модерн» местные пенсионеры оценят, как плевок в душу.
Убедиться в этом чиновники смогли на недавней встрече с посетителями Клуба ветеранов, когда зал рассмеялся им в лицо, лишь только был упомянут возраст, с которого юбиляру теперь положена денежная выплата.
- Мы все здесь избиратели. За месяц до выборов каждый фонарный столб был увешан инструкциями, напротив какой фамилии, какой значок ставить. Нынешние депутаты стучали себя в грудь, что будут отстаивать наши права. Я хотел бы спросить у народных избранников, как так получилось, что у больных и старых людей отобрали эти деньги. Есть ли совесть у таких депутатов? – выразил общее мнение заместитель председателя комитета участников войны и военной службы Герман КОШЕЛЕВ.
Вопрос его воспринялся, как риторический, так как большинство, вероятно, решило, что депутатов в зале нет. Однако один представитель местного «парламента» все же присутствовал, причем, даже сидел в президиуме. Но директор Клуба ветеранов Елена КОРНИЛОВА предпочла ответить молчание на пусть эмоциональный, но совершенно прямой вопрос. А потому отдуваться за нее пришлось начальнику соцзащиты Владимиру ЖАРСКОМУ, который пояснил, что нужно было найти деньги на обустройство жилых помещений для инвалидов, и чтобы изыскать данную сумму, сэкономить решили на «молодых» юбилярах.
Однако не стоит забывать, что решение это утверждала не администрация, а именно депутаты. А потому молчание Елены Корниловой не совсем понятно: не то ей просто не захотелось публично признавать непопулярное решение, за которое она также поднимала руку, не то, выходя из зала заседаний Горсобрания, она забывает о своем депутатстве, становясь радеющим за пенсионеров директором Клуба ветеранов.
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