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Обнинцы стали чаще нарушать правила дорожного движения

3 февраля 2017
Дороги


Обнинцы стали чаще нарушать правила дорожного движения

Несмотря на то, что январь на дорогах Обнинска выдался относительно спокойным, в первом наукограде произошло лишь шесть ДТП с пострадавшими, а в прошлом году таких случаев было десять, общую картину благополучной назвать нельзя.

Как сообщила журналистам портала Obninsk.Name инспектор по пропаганде ОГИБДД города Обнинска Наталья КУЛЬКОВА в последние годы дети стали аккуратней на дорогах и случаев дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних в первом наукограде не зафиксировано ни в том ни в этом году.

Тем не менее, в январе текущего года в авариях пострадало уже семь человек, в прошлом году цифры были выше - десять пострадало и один человек погиб.

Полицейские отмечают, что нарушать правила дорожного движения в этом году в Обнинске стали чаще, только в январе сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1348 случаев, в январе 2016- года таких происшествий было на пятьсот меньше.

Обостряется и ситуация, когда за руль садятся пьяные. В январе было остановлено четверо водителей, управлявших автомобилем «под градусом», причем задержаны за это преступление они были повторно. В январе прошлого года на такое отважился лишь один человек.

На следующей неделе с пятого по четырнадцатое февраля ГИБДД города Обнинска проведет акцию «Безопасная дорога», направленную на предупреждение аварий с участием пешеходов. Представители правоохранительных органов так же приложат максимум усилий, чтобы научить автомобилистов и пешеходов быть взаимно вежливыми.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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