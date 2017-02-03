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3 февраля 2017
Экология
Запах гари в городе имел внешнее происхождение
Неприятная вонь ощущалась и сегодня утром. Люди начали строить самые разные предположения - от пожаров до аварий на газопроводе. Однако, как рассказал начальник отряда ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, опасаться здесь нечего и в городе никаких происшествий не было.
- Это может быть связано с резким перепадом температуры. Вчера было -6, а ночью стало -21. Воздух резко разрядился, и могло притянуть из других районов, - пояснил Иван Александрович.
По его словам, аналогичный случай был и в прошлом году, когда в Обнинске несколько дней тоже сильно пахло газом.
- Мы тогда два дня ездили по всем улицам и искали причину, а оказалось, что в Белоусово проверяли трубы и запускали в систему катализатор, который определяет утечку, - рассказал Дьяченко.
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