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Запах гари в городе имел внешнее происхождение

3 февраля 2017
Экология


Запах гари в городе имел внешнее происхождение

Вчера вечером жители наукограда оказались обеспокоены резким запахом газа и гари, который можно было почувствовать в самых разных районах города.

Неприятная вонь ощущалась и сегодня утром. Люди начали строить самые разные предположения - от пожаров до аварий на газопроводе. Однако, как рассказал начальник отряда ФГКУ 8 ОФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, опасаться здесь нечего и в городе никаких происшествий не было.

- Это может быть связано с резким перепадом температуры. Вчера было -6, а ночью стало -21. Воздух резко разрядился, и могло притянуть из других районов, - пояснил Иван Александрович.

По его словам, аналогичный случай был и в прошлом году, когда в Обнинске несколько дней тоже сильно пахло газом.

- Мы тогда два дня ездили по всем улицам и искали причину, а оказалось, что в Белоусово проверяли трубы и запускали в систему катализатор, который определяет утечку, - рассказал Дьяченко.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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