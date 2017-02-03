|
3 февраля 2017
ЖКХ
Коммунальщики издеваются над обнинцами?
Буквально несколько недель назад горожане «звонили во все колокола», добиваясь уборки снега, теперь настал черед сосулек.
-Вот на домах, которые расположены рядом с четвертой школой, расклеены объявления: «Будьте внимательны! На верху сосульки». А что сбить эти сосульки никак нельзя? У нас, что нет такой службы?- справедливо задает вопрос мужчина.
Огромные глыбы льда свисают с крыш, как минимум четырех домов: двадцатого по улице Курчатова, а так же семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого по улице Мира.
-Там же детвора собирается после школы,- рассказывает Виктор Иванович, - гуляет на горках, бегает. Они-то объявления читать не будут. Упаси бог, на кого-нибудь упадет эта сосулька, все ребенка нет.
Но видимо эта проблема волнует только неравнодушного обнинца, который пытается найти ответственных коммунальщиков. За полдня ему удалось узнать, что ранее управлявшая этими домами УК «ЖКУ», теперь их не обслуживает.
-Я сегодня обзвонил шестнадцать номеров телефонных, меня по цепочки отправляют, но ответа, кто должен сбивать сосульки, я так нигде и не добился, - констатирует свое поражение в схватке с бюрократизмом Корнеев.
Вот интересно, неужели коммунальщики ждут, чтобы произошла трагедия? И куда смотрят надзорные органы? Или для управляющих компаний Обнинска любые «сюрпризы природы» являются непреодолимой трудностью?
Просмотров: 233
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #сосульки, #коммунальщики, #ЖКХ:
2 февраля 2017
В обнинской многоэтажке кипяток лил как водопад
В Обнинске, на Маркса, 54, случилась очередная коммунальная авария. Буквально пару часов назад в аварийно-диспетчерскую
1 февраля 2017
«Калугаэнерго» отрицает свою вину в почти суточном отключении света в Белкино!
О ситуации с нарушением энергоснабжения жителей деревни Белкино 27.01.2017, изложенной на независимом
31 января 2017
Технический директор УК «Комфорт» гораздо ответственнее своего руководителя?
Коммунальный фронт наукограда, безусловно, далек от идеала. Отличиться, причем, не с лучшей стороны успевают
30 января 2017
Многие обнинские многоэтажки могут осиротеть
Обнинские чиновники от ЖКХ постоянно напоминают недовольным своими управляющими компаниями жителям о
30 января 2017
Глава администрации пообещал найти управу на автомобилистов
Отчет о проделанной работе в вопросе уборки территорий от снега на еженедельной планерке главы администрации,
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители Обнинска стали реже заливать своих соседей. К такому выводу пришли диспетчеры аварийно-диспетчерской
30 января 2017
Обнинский «Горгаз» скоро начнет рассылать договора на обслуживание газового оборудования
Обнинский «Газпром» начал составлять договора на обслуживание газового оборудования в квартирах. Как
27 января 2017
Дома в старой части Обнинска решили покрасить в цвет охры
Обнинские депутаты обсудили дополнения в правила городской застройки и землепользования. В частности,
27 января 2017
В Обнинске коммунальные аферисты стали действовать по-новому
В Обнинске мошенники, незаконно зарабатывающие деньги на установке в квартирах жителей сомнительных приборов
27 января 2017
В Белкино люди опять остались без света
В очередной раз энергетики приготовили сюрприз жителям деревни Белкино. Уже более шести часов у людей
Архив новостей
Самое оцененное
7 января 2017
Гостившие в Обнинске жители Сыктывкара в ужасе от увиденного здесь
Гости Обнинска, приезжавшие в наш город с детьми на
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
16 января 2017
Обнинск готовится к войне?
К тому, что у нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял, мы уже
Самое читаемое
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
Общество
23 января 2017
Публичные слушания о строительстве храма прошли с очередным скандалом! (+видео)
Лента новостей
3 февраля 2017
Боровских депутатов вновь просят передать Балабанову имущество Минобороны
В...
2 февраля 2017
Положений о премиях одаренным детям станет три?
Обнинские...
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более...
2 февраля 2017
Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто
О...
2 февраля 2017
Пенсионеры сами подсказывают обнинской соцзащите, как решить их проблемы!
Компенсация...
2 февраля 2017
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские...
1 февраля 2017
В Балабанове бездомных собак решили отправить в приют
В...
1 февраля 2017
Обнинские инвалиды недовольны работой социального такси
В...
1 февраля 2017
Министры Калужской области встретятся с жителями Обнинска
17...
1 февраля 2017
Обнинские депутаты выбирали, кого отправить на фотовыставку
Каждый...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1126
Недвижимость
2813
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
438
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2416
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.