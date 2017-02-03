Коммунальщики издеваются над обнинцами?

Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name позвонил житель дома 19 по улице Мира Виктор КОРНЕЕВ, который сообщил что коммунальные службы первого наукограда попросту издеваются над людьми.Буквально несколько недель назад горожане «звонили во все колокола», добиваясь уборки снега, теперь настал черед сосулек.-Вот на домах, которые расположены рядом с четвертой школой, расклеены объявления: «Будьте внимательны! На верху сосульки». А что сбить эти сосульки никак нельзя? У нас, что нет такой службы?- справедливо задает вопрос мужчина.Огромные глыбы льда свисают с крыш, как минимум четырех домов: двадцатого по улице Курчатова, а так же семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого по улице Мира.-Там же детвора собирается после школы,- рассказывает Виктор Иванович, - гуляет на горках, бегает. Они-то объявления читать не будут. Упаси бог, на кого-нибудь упадет эта сосулька, все ребенка нет.Но видимо эта проблема волнует только неравнодушного обнинца, который пытается найти ответственных коммунальщиков. За полдня ему удалось узнать, что ранее управлявшая этими домами УК «ЖКУ», теперь их не обслуживает.-Я сегодня обзвонил шестнадцать номеров телефонных, меня по цепочки отправляют, но ответа, кто должен сбивать сосульки, я так нигде и не добился, - констатирует свое поражение в схватке с бюрократизмом Корнеев.Вот интересно, неужели коммунальщики ждут, чтобы произошла трагедия? И куда смотрят надзорные органы? Или для управляющих компаний Обнинска любые «сюрпризы природы» являются непреодолимой трудностью?