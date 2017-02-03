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3 февраля 2017
Транспорт
Жителям Обнинска грозят поднять цены за проезд!
С 1 февраля подняли стоимость проезда в маршрутке Обнинск-Белоусово.
И если до этого она была 16 рублей, то теперь 20.
Сегодня утром жители Обнинска возмущались по этому поводу и требовали у водителя объяснений. А тот открыто заявил, что, дескать, не обольщайтесь, скоро и проезд в обнинских маршрутных такси внутри города поднимется: до 21 рубля.
Корреспондент нашего портала попросила по этому поводу комментарий у заместителя начальника отдела регулирования в сфере потребительского рынка, транспорта и технологического присоединения Министерства тарифного регулирования области Юрия МИХАЛЕВА. Юрий Иванович заверил, что повышение в маршрутках Обнинска-Белоусово произведено на законных основаниях. И пояснил, что тариф регулируется только на тех перевозках, в которых участвуют бюджетные средства. Но для того, чтобы повысить стоимость проезда, органы местного самоуправления должны направить в Министерство тарифного регулирования соответствующие документы с расчетами. А уж там решат, насколько они обоснованные.
А что касается повышения стоимости проезда по Обнинску, то, как проинформировал Михалев, пока из обнинской городской администрации никаких документов на этот счет в область не поступало. И если наша мэрия обратиться в Министерство с подобным запросом, то его рассмотрят.
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