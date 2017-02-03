Обнинск
Новости
Жителям Обнинска грозят поднять цены за проезд!

3 февраля 2017
Транспорт


Жителям Обнинска грозят поднять цены за проезд!

С 1 февраля подняли стоимость проезда в маршрутке Обнинск-Белоусово.

И если до этого она была 16 рублей, то теперь 20.

Сегодня утром жители Обнинска возмущались по этому поводу и требовали у водителя объяснений. А тот открыто заявил, что, дескать, не обольщайтесь, скоро и проезд в обнинских маршрутных такси внутри города поднимется: до 21 рубля.

Корреспондент нашего портала попросила по этому поводу комментарий у заместителя начальника отдела регулирования в сфере потребительского рынка, транспорта и технологического присоединения Министерства тарифного регулирования области Юрия МИХАЛЕВА. Юрий Иванович заверил, что повышение в маршрутках Обнинска-Белоусово произведено на законных основаниях. И пояснил, что тариф регулируется только на тех перевозках, в которых участвуют бюджетные средства. Но для того, чтобы повысить стоимость проезда, органы местного самоуправления должны направить в Министерство тарифного регулирования соответствующие документы с расчетами. А уж там решат, насколько они обоснованные.

А что касается повышения стоимости проезда по Обнинску, то, как проинформировал Михалев, пока из обнинской городской администрации никаких документов на этот счет в область не поступало. И если наша мэрия обратиться в Министерство с подобным запросом, то его рассмотрят.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 480
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #маршрутки, #транспорт, #тарифы:


30 января 2017

Глава администрации пообещал найти управу на автомобилистов
Отчет о проделанной работе в вопросе уборки территорий от снега на еженедельной планерке главы администрации,...
30 января 2017

Перевозчиков оштрафовали на десять тысяч
В Обнинске накажут перевозчиков, водители которых не соблюдают расписание движения. Мы уже ранее сообщали...
30 января 2017

Водитель обнинской маршрутки отправляет своих пассажиров в такси!
Практика показывает, что водители обнинских маршруток часто устанавливают, вероятно, какие-то свои правила...
25 января 2017

Контроль за маршрутчиками будет усилен
Поводом «закрутить гайки» в этом вопросе стало увеличившееся число жалоб населения на то, что частные...
24 января 2017

Обнинских водителей штрафуют за разговоры по телефону
В последнее время жители Обнинска стали чаще жаловаться на водителей маршрутных такси, которые, будучи...
25 января 2017

На Жолио-Кюри остановки не будет
Жители Обнинска давно организовали несанкционированную автобусную остановку на улице Жолио-Кюри, рядом...
20 января 2017

Водители маршруток боятся обнинских пассажиров!
Как рассказал нашему корреспонденту житель Обнинска Андрей, недавно он ехал на переполненной маршрутке...
19 января 2017

Управляющие компании отказываются от невыгодных домов!
Жалобы жителей на управляющие компании нескончаемы и чаще всего вполне обоснованы. Однако иногда по тем...
17 января 2017

Обнинцы часами ждут маршртуку под номером четыре
На днях в редакцию портала Obninsk.Name обратились горожане возмущенные работой общественного транспорта.
10 января 2017

В обнинских маршрутках замерзают пассажиры!
Несмотря на аномальное похолодание, жители наукограда продолжают жить обычной жизнью. Люди вынуждены...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.