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3 февраля 2017
Дети
Обнинские родители перешли к иностранным именам
В обнинском отделе ЗАГС рассказали, что регистрация новорожденных за последний месяц показала: жители наукограда перестали называть своих малышей редкими и экзотическими именами и перешли к традиционным.
Так в этом месяце мальчиков чаще всего называли Александрами, Иванами и Михаилами, а девочек – Викториями и Мариями.
Старинные русские имена тоже как-то отошли на второй план. Но зато обнинские родители стали обращаться к иностранным. Так, в этом месяце в наукограде появились Стефания, Ариана и Николь.
Но в ЗАГСе считают, что неважно, как названы младенцы, главное, чтобы они были здоровы. Да и тот факт, что рождаемость у нас по-прежнему превалирует над смертностью, тоже показателен.
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