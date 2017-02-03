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Обнинские родители перешли к иностранным именам

3 февраля 2017
Дети


Обнинские родители перешли к иностранным именам

В обнинском отделе ЗАГС рассказали, что регистрация новорожденных за последний месяц показала: жители наукограда перестали называть своих малышей редкими и экзотическими именами и перешли к традиционным.

Так в этом месяце мальчиков чаще всего называли Александрами, Иванами и Михаилами, а девочек – Викториями и Мариями.

Старинные русские имена тоже как-то отошли на второй план. Но зато обнинские родители стали обращаться к иностранным. Так, в этом месяце в наукограде появились Стефания, Ариана и Николь.

Но в ЗАГСе считают, что неважно, как названы младенцы, главное, чтобы они были здоровы. Да и тот факт, что рождаемость у нас по-прежнему превалирует над смертностью, тоже показателен.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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