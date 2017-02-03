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Боровских депутатов вновь просят передать Балабанову имущество Минобороны

3 февраля 2017


Боровских депутатов вновь просят передать Балабанову имущество Минобороны

В соседнем с Обнинском Боровском районе депутаты Балабанова решили обратиться к своим коллегам из Районного Собрания с письмом, в котором просят передать имущество Министерства обороны городу.

В данном случае речь идет о четырех земельных участках на ул. Дзержинского, на которых расположены торговые объекты. Это именно те «куски», которые военные не отдали балабановскому муниципалитету при передаче всего имущества бывшего военного городка Балабаново-1, поскольку имели свой интерес от сдачи в аренду недвижимости.

На протяжении нескольких лет администрация Балабанова обивала пороги Минобороны с требованием завершить процесс передачи, и в прошлом году переговоры вышли на финишную прямую. Тогда экс-глава администрации Боровского района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ пообещал, что все имущество поступит в собственность города Балабаново. Именно такое решение пообещали принять и депутаты РС, поскольку поступить напрямую в собственность города четыре зависшие объекта уже не могли, только через район.

Однако готовы ли парламентарии Боровского района исполнить обещанное при скудности бюджета и сменившемся главе администрации района, пока неизвестно.
 
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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