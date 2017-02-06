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6 февраля 2017
Культура
В Боровске начали собирать деньги на фонтан по рисунку Людмилы Киселевой
Эта идея трансформировалась из первоначального плана установить на одной из боровских улиц скульптуру девочки, зонтом укрывающей маленькую звездочку от проливного дождя.
Напомним, что в настоящее время такая бронзовая фигура находится в Музее воды Санкт-Петербурга. Её точная копия теперь появится и районном центре. Однако в отличие от обитательницы северной столицы, «боровчанка» не останется просто скульптурой. Полноту композиции добавит небольшой фонтан, который будет направлен именно на зонт в руках девочки, таким образом в точности воплотив идею автора рисунка.
Как ранее сообщал глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, стоимость проекта составит порядка 800 тыс. рублей, триста из которых пойдет на материал и работу скульптора, остальные – на строительство и обустройство новой городской достопримечательности.
Поскольку в бюджете муниципалитета такой свободной суммы нет, власти города решили объявить общий сбор средств на строительство фонтана. Каждый желающий внести свою лепту в благоустройство Боровска уже сейчас может перечислить средства на счет муниципального предприятия «Торг-Быт-Сервис», реквизиты которого размещены на официальном сайте администрации города Боровска.
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