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В Боровске начали собирать деньги на фонтан по рисунку Людмилы Киселевой

6 февраля 2017
Культура


В Боровске начали собирать деньги на фонтан по рисунку Людмилы Киселевой

В 2017 году администрация Боровска планирует построить в городе фонтан по рисунку знаменитого боровского художника и общественного деятеля Людмилы КИСЕЛЕВОЙ.

Эта идея трансформировалась из первоначального плана установить на одной из боровских улиц скульптуру девочки, зонтом укрывающей маленькую звездочку от проливного дождя.

Напомним, что в настоящее время такая бронзовая фигура находится в Музее воды Санкт-Петербурга. Её точная копия теперь появится и районном центре. Однако в отличие от обитательницы северной столицы, «боровчанка» не останется просто скульптурой. Полноту композиции добавит небольшой фонтан, который будет направлен именно на зонт в руках девочки, таким образом в точности воплотив идею автора рисунка.

Как ранее сообщал глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, стоимость проекта составит порядка 800 тыс. рублей, триста из которых пойдет на материал и работу скульптора, остальные – на строительство и обустройство новой городской достопримечательности.

Поскольку в бюджете муниципалитета такой свободной суммы нет, власти города решили объявить общий сбор средств на строительство фонтана. Каждый желающий внести свою лепту в благоустройство Боровска уже сейчас может перечислить средства на счет муниципального предприятия «Торг-Быт-Сервис», реквизиты которого размещены на официальном сайте администрации города Боровска.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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