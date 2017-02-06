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Прокуратура наказала коммунальщиков за неубранные дороги

6 февраля 2017
Дороги


Прокуратура наказала коммунальщиков за неубранные дороги

Обнинская прокуратура провела проверку работы коммунальщиков по обеспечению безопасного дорожного движения и установила, что четыре управляющих и обслуживающих организации не содержали должным образом проезды к многоквартирным домам.

Так, часть придомовых территорий оказалась не очищена от наледи, в результате чего образовались снежные накаты и колейность. Это затрудняло движение транспортных средств с разрешенной ПДД скоростью.

По данному факту в отношении трех должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении и наложен штраф. Еще семь человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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