Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам

Если в Калуге из-за всплеска ОРВИ уже начали закрывать школы, то Обнинск в этом плане пока держится.

На днях в Обнинске сотрудники ГИБДД посетили городской детский садик «Дюймовочка» и провели обучение правилам дорожного движения самых маленьких жителей наукограда.Малышам рассказали о дорожных знаках, средствах регулировки движения и правилах перехода проезжей части. Причем все это делалось в музыкально-игровой форме. Полицейские даже поучаствовали в театрализованной постановке.А в завершении встречи состоялось подведение итогов конкурса поделок «Мой друг – светофор», объявленного ранее. Лучшие «светофорчики» были награждены подарками от отдела ГИБДД по городу Обнинску.