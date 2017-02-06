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6 февраля 2017
Дети
Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам
Малышам рассказали о дорожных знаках, средствах регулировки движения и правилах перехода проезжей части. Причем все это делалось в музыкально-игровой форме. Полицейские даже поучаствовали в театрализованной постановке.
А в завершении встречи состоялось подведение итогов конкурса поделок «Мой друг – светофор», объявленного ранее. Лучшие «светофорчики» были награждены подарками от отдела ГИБДД по городу Обнинску.
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