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Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам

6 февраля 2017
Дети


Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам

На днях в Обнинске сотрудники ГИБДД посетили городской детский садик «Дюймовочка» и провели обучение правилам дорожного движения самых маленьких жителей наукограда.

Малышам рассказали о дорожных знаках, средствах регулировки движения и правилах перехода проезжей части. Причем все это делалось в музыкально-игровой форме. Полицейские даже поучаствовали в театрализованной постановке.

А в завершении встречи состоялось подведение итогов конкурса поделок «Мой друг – светофор», объявленного ранее. Лучшие «светофорчики» были награждены подарками от отдела ГИБДД по городу Обнинску.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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