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Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира

6 февраля 2017
Общество


Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира

В эти выходные в здании обнинкого вокзала произошла драка между охранником и пассажиром.

Как рассказали очевидцы, буквально перед приходом электрички, следующей в Малоярославец, билет приобрел мужчина с большой сумкой. Затем этот гражданин подошел к другому пассажиру, объяснил, что ему нужно ненадолго отойти и попросил его приглядеть за своей поклажей. Однако бдительный охранник из соображений безопасности потребовал забрать сумку с собой. Мужчина проигнорировал совершенно справедливые требования и направился к выходу. Но не тут-то было. Охранник, несмотря на свое довольно худощавое телосложение, перегородил наглецу путь. Выйти из здания вокзала без сумки он ему так и не дал. В итоге между мужчинами завязалась драка.

Но очевидцы уверяют, что гораздо активнее вел себя охранник. Пассажир все больше укрывался от его ударов. Затем работник вокзала вызвал полицию. А пассажир, услышав о том, что с минуты на минуту явятся стражи порядка, тут же схватил сумку и буквально побежал на платформу. К сожалению, ему удалось-таки уехать и уйти от заслуженного наказания. Электричка приехала уже через минуту.

А обнинские пассажиры отметили хорошую работу охранника. С таким не то, что террорист не пройдет, муха мимо не пролетит.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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