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Калужское Министерство ЖКХ передало «привет» дольщикам «СУ-155»!

6 февраля 2017
Строительство


Калужское Министерство ЖКХ передало «привет» дольщикам «СУ-155»!

В минувшие выходные в Обнинске состоялся митинг дольщиков СУ-155 - компании, которая взялась возводить три дома в Заовражье.

Аналогичные акции протеста пронеслись по всей России, однако у обнинских неудавшихся новоселов были как общие, так и «личные» требования. Касались они в основном 11 корпуса, который сегодня находится на стадии котлована.

Нулевой цикл строительства должен был завершиться по графику банка-санатора «Роскапитала» еще 20 января этого года. Соответственно сегодня дольщики 11 корпуса должны были лицезреть на стройплощадке, как минимум, залитый фундамент. Однако на данный момент там зияет все та же котлованная дыра.

Приехать на митинг обещал и калужский замминистра ЖКХ Александр МАРКЕЛОВ, однако на мероприятии он так и не появился, но через специалиста администрации передавал «привет» дольщикам «СУ-155» в виде моральной поддержки министерства, чего тем на сегодняшний день совсем недостаточно.
 
 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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