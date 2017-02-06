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6 февраля 2017
Дороги
Жителей Обнинска доканали грузовики на парковках
Мужчина долгое время был старшим по этому дому, поэтому сегодня люди со всеми своими бедами обращаются к нему.
-Я здесь живу с 1997-го года, - рассказывает Аджи Гамзаевич, - у нас был прекрасный дворик. Здесь была детская площадка, сушилки.
Однако время свело все на нет, и прошлым летом здесь решили сделать стоянку для автомобилей, благо эта проблема в Обнинске стоит остро. Стычки сторонников и противников не раз тормозили работу, но все же стоянка была возведена. Однако легче, жителям дома имеющим автомобили от этого не стало, потому что сегодня их парковку оккупировали грузовики.
-Под окнами шестьдесят машин стоят. Как так жить можно?- негодует Гамзаев.
Причем многие грузовые машины стоят во дворе «мертвым грузом», о чем свидетельствует внушительная шапка снега на их крышах. Видя все это безобразие, жильцы дома с горечью осознают, что водители просто решили бросать здесь своих «железных коней», которых раньше парковали вдоль магистралей. Автомобилистам просто неохота заморачиваться. Ведь вдоль центральных улиц действуют знаки, поэтому машину могут и эвакуировать, а во дворе на них управы нет.
- Может быть идея с организацией этой парковки и хорошая была, - рассуждает Аджи Гамзаевич, - но не получилось.
Со своей проблемой мужчина собирался обратиться к представителям ОНФ, но не нашел этой общественной организации в Обнинске.
Неделю назад глава обнинской админисчтрации Владислав ШАПША поручил правовому управлению проработать вопрос эвакуации транспорта для уборки города. Видимо, следующей на повестке дня станет эвакуация грузовиков с дворов, раз по-хорошему автомобилисты не понимают.
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