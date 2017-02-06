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6 февраля 2017
Миграция
Гражданину Таджикистана грозит два года исправительных работ за подложный документ
Прокуратурой Обнинска направлено в суд уголовное дело об использовании подложного страхового полиса ОСАГО.
Так, было установлено, что 56-летний гражданин республики Таджикистан при снятии с регистрационного учета автомобиля предоставил инспектору ГИБДД страховой полис ОСАГО, который не соответствует оригиналу бланка страхового полиса данного типа, и ранее выдавался на другой автомобиль.
По действующему законодательству, ему грозит до двух лет исправительных работ.
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