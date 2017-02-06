Обнинск
Новости
Гражданину Таджикистана грозит два года исправительных работ за подложный документ

6 февраля 2017
Миграция


Гражданину Таджикистана грозит два года исправительных работ за подложный документ

Прокуратурой Обнинска направлено в суд уголовное дело об использовании подложного страхового полиса ОСАГО.

Так, было установлено, что 56-летний гражданин республики Таджикистан при снятии с регистрационного учета автомобиля предоставил инспектору ГИБДД страховой полис ОСАГО, который не соответствует оригиналу бланка страхового полиса данного типа, и ранее выдавался на другой автомобиль.

По действующему законодательству, ему грозит до двух лет исправительных работ.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 276
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Миграция» и по тэгам #прокуратура, #таджик, #документ:


6 февраля 2017

Прокуратура наказала коммунальщиков за неубранные дороги
Обнинская прокуратура провела проверку работы коммунальщиков по обеспечению безопасного дорожного движения...
23 января 2017

Обнинские стражи порядка проверили иностранцев
Накануне выходных обнинские полицейские совместно с коллегами из областного УМВД проверили соблюдение...
20 января 2017

Заведующая отделом образования заплатила 5 тысяч за молчание!
В соседнем с Обнинском Жуковском районе прокуратура оштрафовала заведующего отделом образования.
...
18 января 2017

Нелегальных мигрантов в Обнинске стало меньше
Обнинские судебные приставы ведут активную работу по выдворению за пределы страны нелегальных мигрантов.
29 декабря 2016

Жительница соседнего с Обнинском района может «сесть» из-за мигрантов
Сотрудники полиции Боровского района возбудили уголовное дело на 24-летнюю жительницу Балабанова по признакам...
16 декабря 2016

Прокуратура заставила обнинскую фирму убрать приглашение на инаугурацию ТРАМПА
Прокуратура Обнинска отреагировала на появившееся на сайте местной компании приглашение принять участие...
16 декабря 2016

В Обнинске наказали директора автошколы
Обнинская прокуратура проверила автошколы города и выявила в одной из них серьезные нарушения. Как оказалось,...
12 декабря 2016

Уличенных в кумовстве станут жестче наказывать
Недавно журналисты портала Obninsk.Name поинтересовались у прокурора города Обнинска Дмитрия ЧУМАКА,...
8 декабря 2016

Прокуратура Обнинска проводит «горячую линию»!
Девятого декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Дата выбрана не случайно,...
6 декабря 2016

В Обнинске уменьшилось количество рождений иногородних детей
Об этом рассказала директора местного ЗАГСа Лидия СИНЕЦКИНА. Например, за прошлый месяц было зарегистрировано...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.