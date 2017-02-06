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Новый начальник ОМВД Обнинска прибыл из Москвы

6 февраля 2017
Силовики


Новый начальник ОМВД Обнинска прибыл из Москвы

На сегодняшней планерке в обнинской городской администрации мэр Владислав ШАПША представил нового начальника ОМВД города – полковника Александра КУДРЯШОВА.

Александр Александрович родился в Ташкенте в 1977 году. За его плечами Академия управления МВД России, которую он закончил в 2013 году. Службу он начинал оперуполномоченным. Работал начальником уголовного розыска в Подмосковье. Затем первым заместителем начальника ОВД и начальником ОВД нескольких районов города Москвы.

Владислав Валерьевич пожелал Александру Кудряшову успехов и сказал, что рассчитывает на то, что Обнинск сохранит и преумножит славу безопасного города.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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