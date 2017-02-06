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Обнинские специалисты пройдут стажировку во Франции

6 февраля 2017
Власть


Обнинские специалисты пройдут стажировку во Франции

На днях в Обнинск с рабочим визитом прибыла делегация одного из крупнейших городов на юге Франции Монпелье.

Как рассказал вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, в рамках встречи был подписан договор о сотрудничестве между Обнинском и французами.

- Хотя стоит отметить, что с этим городом у нас складываются хорошие отношения еще с 1993 года. Мы рады, что сегодня они возобновляются, - похвалился Ананьев.

Он добавил, что в рамках сотрудничества Монпелье уже готов принять на стажировку обнинских специалистов.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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