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6 февраля 2017
Наука и техника
Ученым представили стратегию и посоветовали искать деньги
Сегодня состоялось предпраздничное заседание городского научно-технического совета.
В этот раз в зале яблоку негде было упасть, потому что кроме членов ГНТС были приглашены представители городских научных организаций.
Заместитель главы администрации города по вопросам экономического развития Геннадий АНАНЬЕВ напомнил собравшимся, что в последний раз на ГНТС обсуждалась стратегия социально-экономического развития города, разработка которой была необходима для сохранения статуса наукограда. Присутствовавший на заседании мэр Владислав ШАПША сказал, что в самом начале работы над этим важным документов городское сообщество ставило под сомнение необходимость сохранения статуса, позже эти разногласия были сняты.
Сейчас стратегию, к которой «приложили руку», высказав свои замечания, как члены ГНТС, так и научные коллективы, можно найти в открытом доступе на официальном сайте администрации. Документ уже прошел утверждение в Министерстве образования и науки России, поэтому является действующим.
- Стратегия это есть три таких слова - думание, программирование, делание – подчеркнул генеральный директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ, - два этапа мы уже прошли, теперь ее надо воплотить.
Однако Анатолий Александрович не усомнился в том, что все задуманное получится, ведь за каждым представленным в документе направлением стоит команда энтузиастов.
- Стратегия будет воплощена только тогда, когда будет политическая воля на ее воплощение. Здесь многое зависит от городской администрации и привлечения активных граждан, - резюмировал СОТНИКОВ.
В отличие от своего коллеги экс-ректор ИАТЭ Юрий КАЗАНСКИЙ поинтересовался, кто будет финансировать столь грандиозный проект?
- Сколько будет стоить воплощение в жизнь этой прекрасной программы?- задал вопрос Юрий Алексеевич.- Я понимаю, что этот расчет очень трудно сделать, но поскольку документ будет дорабатываться, неплохо было бы такой расчет произвести.
- Давайте я вам отвечу, - взял удар на себя Владислав ШАПША. - Стратегия будет стоить нам как минимум наших нервных клеток, а если вы говорите о рублях, то надо понимать, что это тот вектор усилий, который мы себе определили. При том бюджете города и предприятий, которые существуют, и они вряд ли изменятся из-за того, что мы приняли стратегию, мы определяем себе направление деятельности, куда собираемся идти.
Поддержал главу обнинской администрации и председатель городского Собрания Владимир ВИКУЛИН, который привел примеры выделение денег под конкретные проекты.
- Нашим организациям надо просто активнее привлекать эти средства и продвигаться вперед, - подвел итог Викулин.
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