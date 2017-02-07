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7 февраля 2017
Торговля
Жителю Обнинска грозит четыре года тюрьмы за кражу колбасы
Как установили полицейские, мужчина зашел в один из супермаркетов наукограда и, взяв колбасу, прошел через кассы.
Охранник потребовал произвести оплату, но злоумышленник не отреагировал на замечание и поспешил скрыться.
Через несколько дней мужчина вновь наведался в этот магазин, сотрудники которого, заметив нежелательного гостя, вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали вора.
Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный 37-летний житель. По действующему законодательству ему грозит до четырех лет лишения свободы. В данный момент ведется следствие.
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