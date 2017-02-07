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Жителю Обнинска грозит четыре года тюрьмы за кражу колбасы

7 февраля 2017
Торговля


Жителю Обнинска грозит четыре года тюрьмы за кражу колбасы

Как установили полицейские, мужчина зашел в один из супермаркетов наукограда и, взяв колбасу, прошел через кассы.

Охранник потребовал произвести оплату, но злоумышленник не отреагировал на замечание и поспешил скрыться.

Через несколько дней мужчина вновь наведался в этот магазин, сотрудники которого, заметив нежелательного гостя, вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали вора.

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный 37-летний житель. По действующему законодательству ему грозит до четырех лет лишения свободы. В данный момент ведется следствие.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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