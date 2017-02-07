|
7 февраля 2017
Криминал
В Обнинске произошла серия угонов автомобилей с парковки ТРК «Плаза»!
На днях с парковки возле ТРК «Плаза» угнали сразу две машины.
Как рассказал начальник ОМВД по Обнинску Александр КУДРЯШОВ, первый автомобиль исчез с площадки перед торговым центром около шести вечера. Семья с ребенком приехала в кинотеатр. На камерах видно, что не успели владельцы войти в ТЦ, как их «Тойота» уже начала выезжать с парковки.
Второй автомобиль был украден двумя часами позже в тот же день.
Просмотров: 204
Последние новости из рубрики «Криминал»:
6 февраля 2017
В Обнинске задержан героинщик
Стражи порядка задержали 44-летнего обнинца на месте преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
1 февраля 2017
Жительнице Обнинска грозит пять лет тюрьмы за кражу фотоаппарата
В полицию Обнинска поступило заявлением о краже из квартиры фотоаппарата стоимостью более девяти тысяч
2 февраля 2017
Жителю Малоярославца за хранение наркотика грозит три года тюрьмы
Обнинские полицейские возбудили уголовное дело в отношение 48-летнего жителя Малоярославца за незаконное
31 января 2017
Тусовка в Обнинске для жителя Малоярославца закончилась в отделении полиции
Уголовное дело сотрудники правоохранительных органов наукограда возбудили на жителя Малоярославца. На
30 января 2017
В Обнинске хитрые воры обманули продавцов, но попали в объектив
В настоящее время обнинские полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые на днях похитили несколько
30 января 2017
За разбой в Обнинске иностранцам грозит серьезный срок
Обнинские полицейские раскрыли преступление, которое имело место быть еще осенью прошлого года. В ноябре
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
К тем, кто может помочь в установлении их личностей и местонахождении, убедительная просьба сообщить
26 января 2017
В Обнинске задержали преступника, находящегося в межгосударственном розыске
При несении службы в районе Привокзальной площади сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание
24 января 2017
Житель Боровска попался в Обнинске с героином
На днях в одном из подъездов жилого дома, расположенного на улице Аксенова, сотрудниками полиции был
20 января 2017
Пожилая дама зарезала своего мужа
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе сейчас обсуждают громкое убийство. 67-летняя женщина пырнула
Архив новостей
Самое оцененное
3 февраля 2017
Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?
Должность начальника отдела по реализации
2 февраля 2017
В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
Самое читаемое
Силовики
1 февраля 2017
Сегодня в Обнинске назначен начальник полиции
Дети
3 февраля 2017
Обнинские родители перешли к иностранным именам
Лента новостей
7 февраля 2017
Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи
О...
6 февраля 2017
В Обнинске школьников с каждым годом становится больше!
Сегодня...
6 февраля 2017
Обнинские специалисты пройдут стажировку во Франции
На...
6 февраля 2017
Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира
В...
6 февраля 2017
Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам
На...
6 февраля 2017
В Боровске начали собирать деньги на фонтан по рисунку Людмилы Киселевой
В...
3 февраля 2017
Боровских депутатов вновь просят передать Балабанову имущество Минобороны
В...
2 февраля 2017
Положений о премиях одаренным детям станет три?
Обнинские...
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более...
2 февраля 2017
Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто
О...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2814
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2417
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.