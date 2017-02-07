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В Обнинске произошла серия угонов автомобилей с парковки ТРК «Плаза»!

7 февраля 2017
Криминал


В Обнинске произошла серия угонов автомобилей с парковки ТРК «Плаза»!

На днях с парковки возле ТРК «Плаза» угнали сразу две машины.

Как рассказал начальник ОМВД по Обнинску Александр КУДРЯШОВ, первый автомобиль исчез с площадки перед торговым центром около шести вечера. Семья с ребенком приехала в кинотеатр. На камерах видно, что не успели владельцы войти в ТЦ, как их «Тойота» уже начала выезжать с парковки.

Второй автомобиль был украден двумя часами позже в тот же день.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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