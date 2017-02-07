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Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи

7 февраля 2017
ЖКХ


Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи

О ситуации, которую коммунальщики из «Комфорта» не могут исправить в доме №168 на проспекте Ленина, журналисты рассказывали неоднократно.

Напомним, что уже с прошлого года жителям этого многоквартирного дома приходится вдыхать фекальные ароматы, которые исходят из подвального помещения.

И, как выяснилось, эти собственники в своей проблеме не одиноки. Аналогичная ситуация складывается и в доме №204, который тоже расположен на проспекте Ленина и находится под управлением того же самого «Комфорта». Как рассказала местная жительница Галина, зловоние не покидает пределы их дома уже на протяжении четырех месяцев.

Однако как заявили в самой управляющей компании, меры по ликвидации проблемы здесь уже предпринимались. Но Галина продолжает уверять, что запах никуда не ушел. В результате, активистам этого дома пришлось оставлять очередную заявку коммунальщикам.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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