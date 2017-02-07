|
7 февраля 2017
ЖКХ
Жители Обнинска не прекращают жаловаться на дурные запахи
О ситуации, которую коммунальщики из «Комфорта» не могут исправить в доме №168 на проспекте Ленина, журналисты рассказывали неоднократно.
Напомним, что уже с прошлого года жителям этого многоквартирного дома приходится вдыхать фекальные ароматы, которые исходят из подвального помещения.
И, как выяснилось, эти собственники в своей проблеме не одиноки. Аналогичная ситуация складывается и в доме №204, который тоже расположен на проспекте Ленина и находится под управлением того же самого «Комфорта». Как рассказала местная жительница Галина, зловоние не покидает пределы их дома уже на протяжении четырех месяцев.
Однако как заявили в самой управляющей компании, меры по ликвидации проблемы здесь уже предпринимались. Но Галина продолжает уверять, что запах никуда не ушел. В результате, активистам этого дома пришлось оставлять очередную заявку коммунальщикам.
Просмотров: 111
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #коммуналка, #жкх, #комфорт:
7 февраля 2017
Обнинские коммунальщики кошмарят горожан
Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name обратились возмущенные жители дома номер 102 по проспекту Маркса.
3 февраля 2017
Коммунальщики издеваются над обнинцами?
Сегодня в редакцию портала Obninsk.Name позвонил житель дома 19 по улице Мира Виктор КОРНЕЕВ, который
2 февраля 2017
В обнинской многоэтажке кипяток лил как водопад
В Обнинске, на Маркса, 54, случилась очередная коммунальная авария. Буквально пару часов назад в аварийно-диспетчерскую
1 февраля 2017
«Калугаэнерго» отрицает свою вину в почти суточном отключении света в Белкино!
О ситуации с нарушением энергоснабжения жителей деревни Белкино 27.01.2017, изложенной на независимом
31 января 2017
Технический директор УК «Комфорт» гораздо ответственнее своего руководителя?
Коммунальный фронт наукограда, безусловно, далек от идеала. Отличиться, причем, не с лучшей стороны успевают
30 января 2017
Многие обнинские многоэтажки могут осиротеть
Обнинские чиновники от ЖКХ постоянно напоминают недовольным своими управляющими компаниями жителям о
30 января 2017
Глава администрации пообещал найти управу на автомобилистов
Отчет о проделанной работе в вопросе уборки территорий от снега на еженедельной планерке главы администрации,
31 января 2017
Жители Обнинска стали дисциплинированнее
Жители Обнинска стали реже заливать своих соседей. К такому выводу пришли диспетчеры аварийно-диспетчерской
30 января 2017
Обнинский «Горгаз» скоро начнет рассылать договора на обслуживание газового оборудования
Обнинский «Газпром» начал составлять договора на обслуживание газового оборудования в квартирах. Как
27 января 2017
Дома в старой части Обнинска решили покрасить в цвет охры
Обнинские депутаты обсудили дополнения в правила городской застройки и землепользования. В частности,
Архив новостей
Самое оцененное
3 февраля 2017
Начальник отдела жилищной политики не может ответить на самые простые вопросы?
Должность начальника отдела по реализации
2 февраля 2017
В Обнинском МФЦ работают по принципу советского ЖЭКа
Несмотря на то, что руководство Многофункционального центра в первом
18 января 2017
В Обнинске хотят построить еще один храм!
На днях в обнинском городском музее состоялась очередная встреча местных краеведов.
Самое читаемое
Криминал
27 января 2017
ОМВД России по г. Обнинску устанавливает личности граждан на данных фотографиях.
ЖКХ
26 января 2017
Жители Обнинска чудят с отоплением
Лента новостей
6 февраля 2017
В Обнинске школьников с каждым годом становится больше!
Сегодня...
6 февраля 2017
Обнинские специалисты пройдут стажировку во Франции
На...
6 февраля 2017
В Обнинске
Стражи...
6 февраля 2017
Обнинский охранник наказал бесшабашного пассажира
В...
6 февраля 2017
Обнинские полицейские объясняли ПДД малышам
На...
6 февраля 2017
В Боровске начали собирать деньги на фонтан по рисунку Людмилы Киселевой
В...
3 февраля 2017
Боровских депутатов вновь просят передать Балабанову имущество Минобороны
В...
2 февраля 2017
Положений о премиях одаренным детям станет три?
Обнинские...
2 февраля 2017
В соседний с Обнинском район завезли зараженную кукурузу!
Более...
2 февраля 2017
Горожане, приежзающие в КБ8, рискуют остаться без авто
О...
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2814
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
346
Животные
1044
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2417
Разное
1162
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.