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7 февраля 2017
ЖКХ
Обнинские коммунальщики кошмарят горожан
Дело в том, что проснулись люди сегодня очень рано, отнюдь не из-за того, что хотели встретить рассвет, спокойному сну обнинцев помешала чрезмерная активность городских коммунальщиков.
- В полпятого утра на дублер, который идет параллельно проспекту Маркса приехал трактор с таким специальным «клювом» и начал долбить лед, - рассказывают обнинцы.
Почему делать это надо когда за окном термометр показывает -28 градусов? И как вяжется такая утренняя работа с пресловутым законом о тишине? На эти вопросы обнинцы так и не нашли ответа, однако заметили, что такую прыть коммунальщики демонстрируют уже не в первый раз.
- Мы позвонили в МПКХ и поинтересовались, почему в мороз в полпятого утра надо долбить лед, если скоро будет оттепель и все само растает?- недоумевают люди.- Там обещали разобраться.
Заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ не стал открещиваться от того, что трактор, разбудивший горожан, действительно работал от МПКХ.
- Там колейность довольно запущенная, и в дневное время работать там невозможно, из-за большого потока машин - пояснил Дмитрий Владимирович.- На этом участке работы ведутся уже неделю.
Что же касаемо требований Закона о тишине, то у коммунальщиков есть и другие требования, их работа не должна мешать потоку транспорта. Учитывая, что две эти нормы противоречат друг другу, в МПКХ стараются как-то варьировать между этими законами. Однако, даже учитывая, что уборка дороги - дело хорошее, здравый смысл никто не отменял, и прежде чем начать колоть лед в пять утра, стоит десять раз подумать, как «обрадуются» этому жители соседних домов.
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