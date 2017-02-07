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7 февраля 2017
ЖКХ
В Обнинске стало меньше снега на улицах, но больше – на крышах
Вице-мэр по ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ подтвердил, что эту работу МПКХ стало проводить активнее. Как и бороться с сосульками. На прошлой неделе, например, представители коммунального сектора наукограда проводили очередной рейд на предмет обнаружения сосулек, и нашли их на крышах 26 многоэтажных домов. 11 крыш коммунальщики уже очистили, у остальных домов выставлено ограждение.
При этом представители ЖКХ и МЧС указали жителям Обнинска на необходимость убирать с крыш своих домов накопившийся снег. Иначе под его давлением кровли могут получить повреждения. И тогда проблемы у жильцов возникнут уже весной.
Однако сами жители считают, что этим должны заниматься управляющие компании.
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