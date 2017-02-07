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Четверо жителей Обнинска хотят участки на Дальнем Востоке

7 февраля 2017
Общество


Четверо жителей Обнинска хотят участки на Дальнем Востоке

С 1 февраля текущего года обнинский филиал МФЦ начал оказывать еще одну услугу – прием заявок на получение в пользование участка земли на Дальнем Востоке.

Как известно, в прошлом году земельный надел размером в 1 гектар предоставляли только жителям того региона. А теперь на это имеют право все граждане Российской Федерации.

И, как рассказала директор обнинского филиала МФЦ Светлана ГРИГОРЕНКО, уже четверо жителей Обнинска изъявили желание воспользоваться своим правом. Все они уже обратились в МФЦ за консультацией. Причем трое жителей наукограда получили ее по телефону, один пришел на Долгининскую, 6 лично. Мужчина собирается использовать данный участок в деле развития своего бизнеса.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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