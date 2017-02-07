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7 февраля 2017
Общество
Четверо жителей Обнинска хотят участки на Дальнем Востоке
Как известно, в прошлом году земельный надел размером в 1 гектар предоставляли только жителям того региона. А теперь на это имеют право все граждане Российской Федерации.
И, как рассказала директор обнинского филиала МФЦ Светлана ГРИГОРЕНКО, уже четверо жителей Обнинска изъявили желание воспользоваться своим правом. Все они уже обратились в МФЦ за консультацией. Причем трое жителей наукограда получили ее по телефону, один пришел на Долгининскую, 6 лично. Мужчина собирается использовать данный участок в деле развития своего бизнеса.
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