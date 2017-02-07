Директор мусоросортирующего предприятия пришел поговорить с балабановскими депутатами

На минувшей неделе депутаты соседнего с Обнинском Балабанова посетили мусоросортирующее предприятие ООО «Спецтранс», которое уже год тайно функционирует на территории города.Сами парламентарии узнали об осуществлении такого специфического вида деятельности в границах городского поселения только тогда, когда на заседание ГД был вынесен вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка, занимаемого ООО.Большинством голосов вопрос был снят с повестки дня, а неделей позже депкорпус побывал на самом предприятии, что только укрепило первоначальное мнение.

Однако директор мусоросортирующего предприятия Александр ТЕЛЬНОВ, который не смог присутствовать на этой «экскурсии», решил встретиться с депутатами и сегодня пришел к ним. Поговорить ему удалось только с членами социальной комиссии, которая собралась для рассмотрения совершенного другого вопроса. Но и на беседу с ними ушло полтора часа вместо заявленных пятнадцати минут.





