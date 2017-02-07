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Директор мусоросортирующего предприятия пришел поговорить с балабановскими депутатами

7 февраля 2017
Экология


Директор мусоросортирующего предприятия пришел поговорить с балабановскими депутатами

На минувшей неделе депутаты соседнего с Обнинском Балабанова посетили мусоросортирующее предприятие ООО «Спецтранс», которое уже год тайно функционирует на территории города.

Сами парламентарии узнали об осуществлении такого специфического вида деятельности в границах городского поселения только тогда, когда на заседание ГД был вынесен вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка, занимаемого ООО.

Большинством голосов вопрос был снят с повестки дня, а неделей позже депкорпус побывал на самом предприятии, что только укрепило первоначальное мнение.

Однако директор мусоросортирующего предприятия Александр ТЕЛЬНОВ, который не смог присутствовать на этой «экскурсии», решил встретиться с депутатами и сегодня пришел к ним. Поговорить ему удалось только с членами социальной комиссии, которая собралась для рассмотрения совершенного другого вопроса. Но и на беседу с ними ушло полтора часа вместо заявленных пятнадцати минут.



Со своей стороны предприниматель пытался убедить депутатов, что «Спецтранс» никакого вреда экологии не наносит, и даже жители соседнего микрорайона улиц Лермонтова и Пушкина минувшим летом не проявили негатива. А потому все опасения депутатов – надуманные.

Мусорная тема в очередной раз разделила депкорпус на полярные мнения. Чтобы ещё раз взвесить все за и против, глава города Сергей СУДАКОВ решил провести на следующей неделе комиссию по горхозу, чтобы коллеги со всех сторон обсудили мусорную тему.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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