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8 февраля 2017
Криминал
Пьяный авантюрист угнал машину и попал в ДТП
Сразу два уголовных дела возбудили сотрудники обнинской полиции на местного жителя 1978 года рождения – за угон и повторное пьяное вождение.
Мужчина был задержан после того, как попал в аварию, которая на днях произошла на проспекте Маркса. Прибывшим на место аварии полицейским он не смог предоставить ни водительских прав, ни документов на машину. Более того, как показала потом медицинская экспертиза, он был пьян.
Как потом пояснил сам задержанный, машина принадлежит его знакомой, в гостях у которой за несколько часов до происшествия они вместе распивали спиртные напитки. Дождавшись, когда женщина уснет, мужчина решил съездить на ее автомобиле за сигаретами. Кстати, как выяснилось позже, он уже был лишен прав за пьяное вождение.
Теперь, согласно действующему законодательству, авантюристу грозит до пяти лет тюрьмы.
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