Обнинск
Новости
В Обнинске на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

8 февраля 2017
Происшествия


В Обнинске на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

Инцидент произошел вчера в семь часов вечера на пр.Маркса.

62-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Ленд Крузер, совершил наезд на 28-летнюю женщину, которая переходила дорогу в районе ТЦ «12 месяцев» по нерегулируемому дорожному переходу и держала на руках 4-летнюю дочь. В результате столкновения ребенок получил многочисленные ушибы, а ее мама - перелом голеностопа, после чего они были доставлены в КБ №8.

Как объяснил водитель, он не успел заметить пешеходов в связи с тем, что его отвлекла остановившаяся впереди машина, включившая аварийную сигнализацию. Медицинское освидетельствование алкогольного опьянения у него не выявило.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 549
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #происшествие, #ребенок, #наезд:


8 февраля 2017

Житель Обнинска хотел согреться и сгорел
Вчера в окрестностях Обнинска случился пожар, в котором погиб человек. Как рассказали обнинские следователи,...
31 января 2017

Житель Обнинска задумался и попал в аварию
Вчера вечером в Обнинске, в самом центре города, произошло ДТП. Как рассказала инспектор по пропаганде...
30 января 2017

Пенсионер сгорел в собственном доме!

Как сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС в Обнинске Сергей КРАСКО, на днях на территории города...
26 января 2017

На Киевской трассе сбили подростка
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе водитель «Жигулей» сбил на Киевской трассе 16-летнего...
23 января 2017

Участники аварии бросили умирать мужчину на дороге
Серьезная автомобильная авария произошла вчера в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе. Там на...
20 января 2017

Под Обнинском чуть не погиб молодой человек
Серьезная авария произошла в соседнем с Обнинском Жуковском районе.
Недалеко от наукограда, в...
17 января 2017

Сбитый на трассе пешеход отделался ушибами
Сегодня обнинские спасатели оказывали помощь пешеходу, сбитому на Варшавском шоссе, в районе наукограда.
11 января 2017

В Обнинске дама-водитель пострадала из-за своей ошибки
Вчера в Обнинске около девяти часов вечера на улице Курчатова произошло ДТП, в котором пострадала женщина.
9 января 2017

Житель Обнинска сломал на трассе руку
На Киевской трассе, в районе Обнинск, произошла авария, в которой пострадал один человек. Как рассказали...
7 января 2017

Мужчина сгорел, когда готовил себе еду
Сегодня в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар. На первом этаже пятиэтажного дома...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.