В районе СХР стало небезопасно

В соседнем с Обнинском Балабанове вторую неделю не могут очистить от снега одну из центральных улиц.

В Обнинске, на Киевской трассе в районе НИИ «Сельхозрадиология», уже второй день не работает светофор.Как пояснили в городской ЕДДС, там случилось ДТП с наездом на опору освещения, и был поврежден трансформатор. Так что теперь пока не будет приобретен новый, в темное время суток в этом месте будет небезопасно.Диспетчерам ЕДДС удалось выяснить, что ремонт светофора будет проведен не раньше, чем через два дня. А пока водителям приходится ездить мимо СХР по правилам приоритета.