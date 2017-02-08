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В районе СХР стало небезопасно

8 февраля 2017
Дороги


В районе СХР стало небезопасно

В Обнинске, на Киевской трассе в районе НИИ «Сельхозрадиология», уже второй день не работает светофор.

Как пояснили в городской ЕДДС, там случилось ДТП с наездом на опору освещения, и был поврежден трансформатор. Так что теперь пока не будет приобретен новый, в темное время суток в этом месте будет небезопасно.

Диспетчерам ЕДДС удалось выяснить, что ремонт светофора будет проведен не раньше, чем через два дня. А пока водителям приходится ездить мимо СХР по правилам приоритета.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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