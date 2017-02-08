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Обнинск примет участие в двух конкурсах для наукоградов!

8 февраля 2017
Власть


Обнинск примет участие в двух конкурсах для наукоградов!

В этом году Обнинск планирует принять участие сразу в двух конкурсах, как наукоград.

Как рассказал журналистам портала вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, на один из них обнинская администрация уже подала заявку.

Это конкурс проектов по инфраструктуре города, как наукограда. Победа здесь даст Обнинску возможность развивать зону инноваций на Красных зорь и территорию возле Технопарка. Наш город представит два проекта, которые, возможно, получат финансирование.

Победа во втором конкурсе придаст Обнинску финансовых сил для развития детского технопарка. В прошлом году войти в программу наукограду не удалось, что сейчас чиновники намерены исправить.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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