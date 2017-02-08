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Боровский суд приговорил мигранта-разбойника к семи годам строгого режима

8 февраля 2017
Криминал


Боровский суд приговорил мигранта-разбойника к семи годам строгого режима

В соседнем с Обнинском Боровском районе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 37-летнего гражданина Узбекистана.

Ему вменили сразу две статьи Уголовного Кодекса - ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 161, а именно совершение на территории города Боровска разбоя с незаконным проникновением в жилище и грабеж с применением насилия к потерпевшему.

Как выяснили сотрудники СО ОМВД по Боровскому району, проводившие следствие по данному уголовному делу, в период с 11.02.2016 по 12.02.2016 восточный гость совершил разбойное нападение на пожилую жительницу райцентра. Он незаконно проник в квартиру боровчанки и похитил у нее сотовый телефон и деньги в размере 3 тыс. рублей. После такой не слишком прибыльной добычи, на одной из улиц города он напал на своего знакомого. Применив силу, грабитель отобрал у мужчины 600 рублей.

С учетом мнения гособвинителя, суд признал «заработавшего» три с половиной тысячи рублей гражданина Узбекистана виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сам подсудимый вину не признал, и в установленный законом срок еще может опротестовать столь строгое наказание.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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