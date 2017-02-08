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8 февраля 2017
Происшествия
Житель Обнинска хотел согреться и сгорел
Как рассказали обнинские следователи, в СНТ «Истомино» загорелась деревянная дача. Пожарных вызвали прохожие, но, видимо, слишком поздно. Потому что к их приезду и дача успела сгореть, да и находившийся в доме мужчина погиб.
Личность погибшего сейчас устанавливается. Судя по всему, из-за сильных морозов в доме, не приспособленном для проживания зимой, было очень холодно, и несчастный включил обогреватели. Возможно, электропроводка не выдержала такой большой нагрузки, и произошло замыкание.
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