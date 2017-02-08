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Обнинцы жалуются на нерегулярность общественного транспорта

8 февраля 2017
Транспорт


Обнинцы жалуются на нерегулярность общественного транспорта

С очередной жалобой на недобросовестность пассажироперевозчиков в редакцию нашего портала обратился местный житель Николай КИЯНЕЦ, который рассказал о том, что автобус №4 перестал выходить в рейс по выходным.

Разобраться в ситуации журналисты попросили сотрудников Управления потребительского рынка. Проведя соответствующую проверку, начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Анна ЯШКИНА подтвердила, что со стороны МП «ОПАТП» действительно были выявлены нарушения. Правда, на предприятии пояснили, что в рейс автобус не выходил лишь неделю. Причин на это, как оказалось, было несколько – отсутствие водителей по причине их болезни и техническая неисправность пассажирского транспорта.

В настоящее время, как пояснила Яшкина, ситуация стабилизировалась, и автобус выходит на маршрут в соответствии с расписанием.

Но, надо сказать, что «четвертый» автобус, а точнее его временное отсутствие, оказался не единственным поводом для обращения Николая к журналистам. Мужчина также пожаловался на льготную маршрутку №9, которую горожанин не видел на улицах наукограда с сентября прошлого года. Данный факт тоже нашел подтверждение в рамках соответствующих проверок. Соответствующие акты направлены в УГАДН для рассмотрения и принятия мер. Однако уже в январе текущего года. Как сообщили в администрации, ИП «ВАСЮКОВ, занимающийся перевозку льготной категории граждан, проинформировал чиновников о возобновлении соответствующих рейсов.

Ну, а действительно ли обнинские перевозчики встали на путь исправления, покажет время.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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