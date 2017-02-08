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8 февраля 2017
Наука и техника
Обретет ли детский Технопарк единую крышу, решат деньги
Как рассказал журналистам портала вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, если условия получения государственного финансирования не будут накладывать на муниципалитет обязательство организации отдельного здания для юных ученых, то чиновников устроит и «разбросанность» его подразделений.
- Сегодня некие части того детского Технопарка уже есть независимо от их объединения под одной крышей. Поо и авиа моделирование на базе эврики модель спектр школа ·этому как бы события не развивались, мы будем работать в этом направлении, - прокомментировал Ананьев.
Напомним, на сегодняшней день в Обнинске уже функционирует школа инженеров (кружок «Модель-спектр» на базе школы №12 и судо - и авиамоделирование в «Эврике»), а так же атомный класс (школа №16).
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