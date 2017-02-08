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Обретет ли детский Технопарк единую крышу, решат деньги

8 февраля 2017
Наука и техника


Обретет ли детский Технопарк единую крышу, решат деньги

Если, несмотря на проблемы с финансированием, обнинский Технопарк все же вырос в районе поворота на ИАТЭ, и сегодня там уже идут облицовочные работы, то у его детского аналога крыши над головой пока нет, и не факт, что она вообще появится.

Как рассказал журналистам портала вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, если условия получения государственного финансирования не будут накладывать на муниципалитет обязательство организации отдельного здания для юных ученых, то чиновников устроит и «разбросанность» его подразделений.

- Сегодня некие части того детского Технопарка уже есть независимо от их объединения под одной крышей. Поо и авиа моделирование на базе эврики модель спектр школа ·этому как бы события не развивались, мы будем работать в этом направлении, - прокомментировал Ананьев.

Напомним, на сегодняшней день в Обнинске уже функционирует школа инженеров (кружок «Модель-спектр» на базе школы №12 и судо - и авиамоделирование в «Эврике»), а так же атомный класс (школа №16).

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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