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Обнинцы прощаются с экс-директором ДК ФЭИ Виктором Велижевым

9 февраля 2017
Люди


Обнинцы прощаются с экс-директором ДК ФЭИ Виктором Велижевым

На днях не стало еще одного человека, с которым связана целая эпоха культурной жизни Обнинска.

Умер экс-директор ДК ФЭИ Виктор ВЕЛИЖЕВ.

Виктор Константинович руководил первым в городе учреждением культуры четыре десятка лет. Ни одно общественное городское мероприятие не проходило без его участия. Много лет он проводил церемонию награждения местного конкурса «Человек года» и городские митинги, включая митинг ко Дню победы. Нередко на них он был и ведущим, и режиссером.

Именно во время его руководства ДК ФЭИ свои творческие успехи там приумножили известные обнинские коллективы.

Свое увольнение Велижев воспринял очень болезненно. Смещение с должности произошло после передачи учреждения культуры с баланса ФЭИ под муниципальное «крыло». Несмотря на это, Виктор Константинович отказался от должности заместителя директора ГДК и продолжил работать в ДК ФЭИ хоть и не в статусе руководителя.

Прощание с Виктором Велижевым состоится в пятницу в ДК ФЭИ в 12:00.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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