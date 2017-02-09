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9 февраля 2017
Люди
Обнинцы прощаются с экс-директором ДК ФЭИ Виктором Велижевым
На днях не стало еще одного человека, с которым связана целая эпоха культурной жизни Обнинска.
Умер экс-директор ДК ФЭИ Виктор ВЕЛИЖЕВ.
Виктор Константинович руководил первым в городе учреждением культуры четыре десятка лет. Ни одно общественное городское мероприятие не проходило без его участия. Много лет он проводил церемонию награждения местного конкурса «Человек года» и городские митинги, включая митинг ко Дню победы. Нередко на них он был и ведущим, и режиссером.
Именно во время его руководства ДК ФЭИ свои творческие успехи там приумножили известные обнинские коллективы.
Свое увольнение Велижев воспринял очень болезненно. Смещение с должности произошло после передачи учреждения культуры с баланса ФЭИ под муниципальное «крыло». Несмотря на это, Виктор Константинович отказался от должности заместителя директора ГДК и продолжил работать в ДК ФЭИ хоть и не в статусе руководителя.
Прощание с Виктором Велижевым состоится в пятницу в ДК ФЭИ в 12:00.
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